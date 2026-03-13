광양시, 공영주차장에 태양광 올려 시민과 이익 공유

광양형 태양광 시민펀드 출범…탄소중립·지역경제 동반 추진

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양시는 공영주차장 상부 공간에 태양광 설비를 설치해 재생에너지를 생산하고, 그 수익을 시민과 공유하는 주민참여형 태양광 발전사업을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법'에 근거해 공공부지에 태양광 발전시설을 설치·운영하고, 발생 수익을 지역사회와 나누는 것을 골자로 한다. 시는 기존 주차 기능을 유지한 채 공영주차장 상부에 구조물을 설치하는 방식으로 공공시설 활용도를 높일 계획이다.

광양시청 전경 [사진=뉴스핌 DB]

특히 시민이 직접 참여하는 주민참여형 모델로 추진되는 것이 특징이다. 광양시는 '(가칭) 광양햇빛시민펀드'를 조성하고 시민들로 구성된 조합 설립을 지원해 발전 수익을 시민과 공유하고 지역 내 자금이 선순환되는 구조를 마련한다는 구상이다.

사업 수행기관으로는 제안서 평가를 거쳐 해동에너지㈜를 대표사로 하는 컨소시엄이 최종 선정됐으며, 시는 향후 세부 협의와 인허가 절차를 거쳐 사업을 순차적으로 추진한다.

사업 과정에서는 주차면 축소 없이 설계를 진행하고, 차량 통행 안전과 화재·재난 대응을 고려한 안전관리 체계를 우선 적용할 방침이다.

광양시는 이번 사업을 시작으로 공영주차장 등 공공시설 유휴부지를 지속 발굴해 주민참여형 재생에너지 사업을 확대하고, 광양형 시민 참여 에너지 모델을 정착시켜 탄소중립과 지역경제 활성화를 함께 추진한다는 계획이다.

시 관계자는 "정부의 주민참여형 재생에너지 보급·이익공유 정책 방향에 맞춰 수익 공유형 사업을 선제적으로 추진하는 것"이라며 "광양햇빛시민펀드를 중심으로 시민이 직접 체감할 수 있는 에너지 복지 정책을 확대하겠다"고 말했다.

