해남군, 중동 위기 대응 지역경제 안정 총력

수출기업·취약계층 지원·물가 관리 강화

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 중동 지역 위기 심화로 인한 경기하락 우려에 대응해 지역경제 안정대책을 본격 추진한다.

해남군은 긴급대책회의를 열고 중동 정세 악화에 따라 정부의 합동대응 계획을 점검하고, 해남군 실정에 맞는 세부 대응방안을 마련했다고 13일 밝혔다.

해남군 중동 상황 관련 대책보고회. [사진=해남군] 2026.03.13 ej7648@newspim.com

회의에서는 국제 유가 상승에 따른 영향에 대비해 유류 가격 안정, 취약계층 에너지 복지 확대, 공공기관 에너지 절약 강화 대책을 집중 논의했다.

군은 원자재·물류비 부담이 커질 것으로 보고 수출기업의 어려움을 덜기 위해 정부 수출바우처 연계지원과 전남도 중소기업 육성자금, 긴급경영안정자금 등을 신속히 지원할 방침이다.

취약계층을 대상으로는 에너지 바우처 미신청자 발굴과 에너지 효율개선사업을 확대하고, 공공기관은 청사 온도조정·승강기 절전 등 절약운동을 전개한다.

지역물가 안정을 위해 종합상황실을 운영하며, 바가지요금 신고체계 강화, 착한가격업소 확대, 주요 품목 모니터링 및 공공요금 동결을 추진한다.

해남사랑상품권 할인율을 최대 15%로 유지하고 사은행사·쿠폰 이벤트 시기를 앞당겨 소비 활성화 분위기를 조성할 계획이다. 소상공인 대상 융자·보증지원, 경영개선, 디지털전환 등 11개 사업도 조기 집행한다.

