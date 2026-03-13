군포시 '찾아가는 이동시장실' 운영…생활현장 목소리 청취

"시민들의 다양한 의견을 현장에서 직접 듣고 생활 속 불편사항을 함께 해결"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 시민 생활현장의 목소리를 직접 듣기 위해 '동 순회 민원상담소, 찾아가는 이동시장실'을 운영한다고 13일 밝혔다.

'현장에 답이 있다' 하은호 군포이동시장실. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 이동시장실은 3월 한 달간 군포시 12개 동을 순회하며 개최될 예정으로, 시장이 직접 주민들을 만나 생활 속 불편사항과 지역 현안에 대한 의견을 청취하고 관련 부서와 함께 현장 민원 상담을 진행할 계획이다.

'동 순회 민원상담소, 찾아가는 이동시장실'은 시민들이 시청을 방문하지 않아도 가까운 동에서 편하게 민원을 상담하고 의견을 전달할 수 있도록 마련된 현장 소통 창구다. 행사에는 관련 부서 공무원도 함께 참여해 주민들의 건의사항을 듣고 필요한 사항은 현장에서 상담하거나 향후 검토 절차를 안내할 예정이다.

특히 이번 이동시장실은 주민 의견 청취와 생활민원 상담 중심으로 운영하여 시민들의 일상과 밀접한 불편사항을 보다 가까운 곳에서 듣고 해결방안을 모색하는 데 중점을 둘 예정이다.

군포시 관계자는 "시민들의 다양한 의견을 현장에서 직접 듣고 생활 속 불편사항을 함께 해결하기 위해 동 순회 민원상담소를 운영할 예정이다"라고 말했다.

또한 시는 2025년 6월부터 11월까지 경제주체와 시민을 대상으로 '찾아가는 이동시장실'을 운영한 바 있다. 당시 소상공인·기업인 등 경제주체와 도서관 이용자, 노인복지관 이용자, 농업인 등 다양한 시민을 대상으로 총 5회 개최해 207명이 참석했으며, 총 44건의 건의사항이 접수됐다.

이 자리에서는 기업 및 소상공인 지원사업 안내와 현장의 애로사항 청취가 이뤄졌으며, 행사 현장에서 시민들과 자유롭게 대화를 나누며 공감과 소통의 시간을 가졌다. 접수된 44건의 건의사항 중 19건은 처리 완료됐으며, 16건은 추진 중이거나 추진 예정으로 관리되고 있다. 건의사항 처리 결과는 시 홈페이지를 통해 공개됐다.

한편 '동 순회 민원상담소, 찾아가는 이동시장실'은 오는 3월 16일 재궁동을 시작으로 12개 동을 순회하며 운영될 예정이며, 자세한 일정은 군포시 자치분권과로 문의하면 안내받을 수 있다.

1141world@newspim.com