광명시 '2027년 전국장애인체육대회' 사이클 종목 유치 성공

박승원 시장 "지역경제 활성화·광명시의 이름을 전국에 알리는 소중한 기회가 될 것"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시장애인체육회가 '2027년 전국장애인체육대회'의 사이클 트랙 종목 경기를 관내 광명스피돔으로 유치하는 데 성공했다.

광명시장애인체육회 회장인 박승원 광명시장(앞줄 왼쪽에서 세 번째)이 지난 2월 광명시 인생플러스센터 플러스강당에서 열린 '광명시장애인체육회 정기총회' 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

시는 2027년 경기도에서 열리는 제47회 전국장애인체육대회 사이클 트랙 종목의 경기장으로 광명스피돔이 최종 확정됐다고 13일 밝혔다.

이번 유치 성공은 광명시가 보유한 세계적 수준의 사이클 경기장인 '광명스피돔'의 시설 경쟁력을 전략적으로 활용해 얻어낸 값진 결과다.

광명시장애인체육회 회장인 박승원 광명시장은 "전국장애인체전이라는 큰 대회의 주요 종목을 광명시에 유치하기 위해 경기도 등 관계 기관과 긴밀히 소통하며 총력을 기울여 왔다"며 "이번 유치 성공이 지역경제 활성화는 물론 광명시의 이름을 전국에 널리 알리는 소중한 기회가 될 것"라고 밝혔다

전국장애인체육대회는 선수와 임원 등 1만여 명이 참가하는 국내 최대 규모의 장애인 스포츠 대회인 만큼, 시는 이번 유치를 통해 지역 경제 활성화를 도모하고 광명시의 우수한 인프라를 전국에 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제로 전국 각지의 선수단이 대회 기간 광명시에 체류하게 됨에 따라 숙박, 외식업 등 지역 소상공인들에게 실질적인 경제적 파급 효과가 돌아갈 것으로 예상되며, 장애인 스포츠에 대한 시민들의 자부심을 높이는 계기가 될 전망이다.

그간 광명시는 광명스피돔이 국제 및 국내 규격에 완벽히 부합하는 실내 트랙 경기장이라는 점과 대규모 인원을 수용할 수 있는 우수한 주차 시설을 갖춰 대형 행사에 최적화되어 있다는 점을 핵심 강점으로 내세워 왔다.

경기장 선정 과정에서 경기도장애인체육회 전국대회 정책전담팀(TF)의 실무 협력 요청에 적극적으로 대응한 것도 유치 성공의 결정적 요인이 됐다.

박 시장은 "이번 대회를 계기로 장애인 체육 저변을 넓히고, 광명시가 장애인과 비장애인이 스포츠로 하나 되는 포용적인 도시로 거듭나길 바란다"며 "전국에서 광명을 찾는 선수단이 불편함 없이 경기에 집중하고 최상의 기량을 펼칠 수 있도록 경기장 환경 조성부터 운영까지 만반의 준비를 다 하겠다"고 밝혔다.

한편, 제47회 전국장애인체육대회는 2027년 10월 22일부터 27일까지 경기도 일원에서 개최되며 총 31개 종목이 진행된다. 사이클 트랙 종목은 대회 일정에 따라 10월 25일 선수단 적응 훈련을 시작으로 26일부터 27일까지 이틀간 본경기가 치러질 예정이다.

1141world@newspim.com