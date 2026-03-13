전남·광주 교육행정통합 '현장 안정성' 최우선 추진

2차 협의회서 로드맵·실무협의체 구체화





[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청과 광주광역시교육청이 교육행정통합 추진 과정에서 현장 안정성을 최우선 과제로 삼고 구체적인 실행 방안을 논의했다고 13일 밝혔다.

두 기관은 전날 나주에서 '전남·광주 교육행정통합 제2차 협의회'를 열고 통합 업무 로드맵과 실무협의체 구성·운영 방안을 협의했다. 이날 회의에는 전남광주교육행정통합추진단과 광주전남교육행정통합실무준비단 관계자들이 참석했다.

전남광주교육행정통합추진단과 광주전남교육행정통합실무준비단이 12일 나주에서 전남·광주 교육행정통합 관련 업무 추진 방향을 논의하고 있다. [사진=전남도교육청] 2026.03.13 ej7648@newspim.com

협의회에서는 학생·학부모·교직원에게 혼선이 발생하지 않도록 안정적인 통합 추진 체계를 마련하는 데 중점을 뒀다. 양 기관은 단계별 추진 일정, 분야별 과제와 역할 분담, 협의·점검 체계를 포함한 업무 로드맵 구성안을 논의했다.

또한 실무협의체 운영 분야로 ▲정보시스템 통합 ▲자치법규 정비 ▲조직·기구 및 정원 설계 ▲교육재정·공유재산 통합 관리 ▲교육정책 중 교육과정 분야 등을 우선 검토하기로 했다.

아울러 전남·광주통합특별시 설치를 위한 특별법 시행령안에 반영이 필요한 사항에 대해서도 협의를 이어가기로 했다.

전남도교육청 관계자는 "이번 협의회는 교육행정통합의 기본 방향을 실행계획 수준으로 구체화한 자리"라며 "학생·학부모·교직원에게 불이익이 없도록 현장 안정성을 최우선으로 협의를 이어가겠다"고 말했다.

광주시교육청 관계자도 "양 기관이 공동협의와 실무협의체 운영을 통해 협업 체계를 강화하고 있다"며 "통합 준비 과정에서 필요한 사항을 지속 점검해 안정적 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

양 기관은 앞으로도 정례 협의를 통해 분야별 세부 과제를 단계적으로 구체화할 계획이다.

