경기도여성비전센터, '2026년 여성인물' 내달 15일까지 공모

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도여성비전센터는 오는 4월 15일까지 '2026년 경기도 여성인물'을 모집하고, 선정된 4명의 활동 영상을 전시한다고 13일 밝혔다.

2026년 경기도 여성인물 추천 공모－웹배너. [사진=경기도]

모집 대상은 경기도민이거나 경기도에 연고를 두고 여성·인권, 농업·환경, 사회복지·돌봄·봉사, 사회운동, 문화·예술, 교육·공학, 의료·안전, 지역경제·소상공업, 기업·경영 등의 다양한 분야에서 성취를 보인 여성이다.

올해 발굴 예정인 인물은 ▲남성 중심 분야에서 큰 성과를 거둔 분야별 1호 여성 ▲후학 양성, 여성 인재 지원 등 자신의 경험과 자원을 다음 세대에 전수한 여성 ▲새로운 분야를 개척하거나 지역사회 내 진취적 활동으로 긍정적인 영향을 미친 청년 여성 등이다.

센터는 이들의 삶과 활동을 영상으로 기록하고, 여성활동 온라인전시관에 전시할 계획이다. 경기도 여성인물 선정은 2021년 처음 시작돼, 현재까지 32명의 여성인물의 삶이 기록·전시됐다.

대표적으로 출판사의 정신을 책으로 이야기하는 사계절출판사 대표 강맑실 씨, 36년 동안 양질의 공공보건의료를 제공한 간호사 김미경 씨, 국내 최초 건축학과 여자 교수 김혜정 씨, 떡의 대중화와 식문화 교육을 위해 노력하는 떡 명장 박경애 씨, 이웃들과 함께 복음자리 마을을 일궈낸 빈민 운동가 신명자 씨, 청소년부터 노인까지 소외된 이들의 목소리를 대변해 온 군포여성민우회 김다미 씨 등이 있다.

여성인물 추천은 경기도여성비전센터 누리집에서 진행되며, 자세한 사항은 공지를 확인하거나 여성활동기획팀(031-8008-8043)으로 문의하면 된다.

최선숙 경기도여성비전센터 소장은 "지역사회 내 선구적 여성인물을 찾아 그들의 삶과 이야기를 전달하고 소통의 장을 마련할 수 있도록 많은 도민의 관심과 추천을 바란다"고 말했다.

