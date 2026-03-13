韩国务总理金民锡华盛顿会见美国副总统万斯 介绍对美投资特别法

纽斯频通讯社世宗3月13日电 韩国国务总理金民锡会晤美国副总统詹姆斯·戴维·万斯，双方以韩国国会12日通过的《关于韩美战略投资管理的特别法》（《对美投资特别法》）为基础，巩固同盟关系。

韩国国务总理金民锡（左）访美首日于当地时间12日在华盛顿白宫与万斯副总统会面。【图片=总理办公室提供】

据国务总理办公室13日表示，金民锡访美首日于当地时间12日在华盛顿白宫与万斯副总统会面，介绍了前一天国会全体会议通过的《对美投资特别法》，详细说明韩国政府坚决履行投资协议的意愿。

《对美投资特别法》内容包括为实施3500亿美元规模的对美投资而设立韩美战略投资公社等，为韩国企业对美投资协议事项的顺利履行提供法律支撑。

金民锡表示："期待此次立法使我方未来的对美投资为复兴美国制造业和创造就业做出贡献，成为韩美关系广泛发展的基础。我们以此为契机，获得了加快落实韩美联合说明材料（JFS）的新动力，希望尽快履行核动力潜艇、核电、造船等安全领域的协议事项。"

万斯回应称："欢迎《对美投资特别法》获得国会通过，为履行投资协议创造了法律条件。关于对美投资事宜，两国应紧密沟通。"

此外，金民锡还说明电商酷澎（Coupang）问题以及宗教问题等事项，称"目前都在稳定管理之中"。万斯对此表示感谢，并称尊重韩国法律和制度，同时感谢韩国政府持续关注美方关切并保持沟通。

另外，双方还就韩半岛问题交换了意见，再次确认与朝鲜保持对话持开放态度，同时继续加强韩美密切沟通。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社