코스콤·푸르메재단, 장애인 IT 창업 공모전 진행

도전·도약 트랙 이원화·데모데이 첫 도입
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤은 장애인 IT 창업 인재를 발굴하고 지속 가능한 창업 생태계를 조성하기 위해 '제3기 장애인 IT 창업 아이템 공모전'을 실시한다고 12일 밝혔다.
이번 공모전은 장애인 복지 전문 재단인 푸르메재단과 협력해 진행된다. 코스콤은 지난 2년간 운영 성과를 바탕으로 지원 규모를 전년 대비 2000만원 늘린 총 7000만원으로 확대했다.
코스콤은 창업 초기 지원을 넘어 사업 성장과 시장 안착을 돕기 위해 운영 방식을 개편했다. 신규 창업자를 대상으로 하는 '도전 트랙'과 기존 우수팀의 성장 연속성을 지원하는 '도약 트랙' 등 성장 단계별 이원화 트랙을 도입했다.
오는 11월에는 참가팀이 사업 성과를 발표하는 데모데이를 열고 우수팀에 총 1000만원 규모의 시상금을 지급한다. 선발된 6개 팀에는 창업 지원금과 함께 IT 및 창업 전문가 5인으로 구성된 멘토단의 컨설팅이 제공된다.
코스콤은 앞선 공모전을 통해 장애인용 채용 플랫폼 '잡빌리티(Jobbility)'의 해외 진출과 시각장애인용 수학 점역 서비스 'Campable' 개발 등 성과를 도출한 바 있다.
dconnect@newspim.com