경북동해안·북동산지 12일 밤 9시 대설특보...13일 오후까지 최고 5cm 눈

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 동해안인 울진지역과 북동산지에 12일 오후 9시를 기해 대설주의보가 발효됐다. 울릉·독도에는 대설 예비특보가 내려졌다.

대설특보가 발효되자 울진군은 재대본 비상1단계를 발령하고 비상근무에 들어가 기상상황 모니터링과 함께 제설 준비에 만전을 기하고 있다.

경북 동해안인 울진지역과 북동산지에 12일 오후 9시를 기해 대설주의보가 발효됐다. 사진은 울진군 금강송면의 자료사진임.[사진=뉴스핌DB]

기상청은 이튿날인 13일 오후까지 경상권 해안과 북동산지를 중심으로 비 또는 눈이 내리겠고 경북 북동산지는 아침 기온이 영하권으로 떨어져 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다며 차량운행과 보행에 각별히 유의할 것을 당부했다.

또 12일 밤까지 경상권을 중심으로 일부 지역에서는 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠다며 시설물 관리와 안전사고에 주의할 것을 주문했다.

12~13일 예상 적설량은 △울릉, 독도 3~8cm △경북 북동 산지 1~5cm △경북 북부 동해안 1cm 미만으로 관측됐다.

또 예상 강수량은 △경북 동해안, 북동 산지, 울릉, 독도 5~20mm △대구, 경북 내륙 5mm 안팎으로 예측됐다.

대구와 경북의 13일 기온은 -2도~4도의 분포를 보이겠다.

