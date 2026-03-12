대한항공, 기내식 사업 되찾는다…씨앤디서비스 7500억 인수

코로나 때 매각한 기내식·면세사업 재편입

통합 항공사 출범 대비 서비스 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한항공이 기내식·기내면세 사업을 다시 품는다. 통합 항공사 출범을 앞두고 기내 서비스 경쟁력 강화에 나선다.

대한항공은 기내식 공급과 기내면세품 판매 사업을 담당하는 대한항공씨앤디서비스 지분을 한앤컴퍼니로부터 전량 인수한다고 12일 공시했다.

대한항공은 이날 오후 서울 중구 대한항공 서소문 빌딩에서 이사회를 열고 이 같은 안건을 의결했다.

[사진=대한항공]

대한항공은 한앤컴퍼니가 보유한 씨앤디서비스 지분 80%를 전량 인수하는 계약을 체결했다. 취득 주식 수는 501만343주다. 최종 인수 금액은 7500억 원으로 예상된다.

거래가 마무리되면 대한항공은 씨앤디서비스 지분 100%를 보유한다. 씨앤디서비스는 대한항공 자회사로 편입된다.

대한항공의 씨앤디서비스 지분 확보는 통합 항공사 출범 이후 기내식 공급 안정성을 확보하고 서비스 경쟁력을 강화하기 위한 목적이다. 기내면세품 판매도 고객 만족도를 높일 수 있는 신규 서비스를 지속 추진한다는 계획이다.

대한항공은 지난 2020년 코로나19 팬데믹 당시 긴급 유동성 확보 차원에서 기내식과 기내면세품 판매 사업을 매각했다. 한앤컴퍼니는 주식회사 씨앤디서비스를 설립해 사업을 인수했다. 이후 씨앤디서비스 지분은 대한항공이 20%, 한앤컴퍼니가 80%를 보유해왔다.

syu@newspim.com