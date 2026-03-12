최인호 HUG 사장 "임대리츠 활성화, 정부 주택 공급 정책 마중물 될 것"

리츠업계 간담회서 "정부 공적주택 공급 정책 뒷받침"

±[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 최근 부동산 시장의 불확실성이 커지는 상황에서 임대리츠 사업의 활성화는 주택공급의 마중물 역할을 할 것이라고 강조했다.

12일 개최된 리츠협회와의 간담회에서 최인호 HUG 사장(가운데)이 발언하고 있다.[사진=HUG]

12일 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 최인호 사장은 이날 리츠업계와 간담회에서 "국정과제인 고품질, 맞춤형 공적주택 공급 확대정책의 성공적 수행을 해야한다"며 이같이 말했다.

HUG는 지난해까지 임대리츠 사업을 통해 약 19만가구를 공급했다. 올해는 9·7 주택공급 확대방안에 따라 수도권에 6000가구를 착공할 계획이다.

이를 위해 물가 상승분을 반영한 공사비 현실화, 토지비 감정평가 제도개선, 주택가격 상승률 현실화 등 리츠업계의 숙원 과제를 지속적으로 개선해오고 있다.

최 사장은 "제도 개선은 단순히 규제를 완화하는 것을 넘어 임대리츠 사업의 수익성과 안정성을 동시에 확보해 민간의 참여를 이끌어내기 위한 필수적인 조치"라고 설명했다.

그러면서 "앞으로도 리츠 업계와 긴밀히 협업하고 추가적인 제도 개선을 통해 부동산 금융, 개발, 시행을 아우르는 전 분야의 생태계가 지속 가능한 발전을 할 수 있도록 튼튼한 토대를 구축하겠다"고 덧붙였다.

min72@newspim.com