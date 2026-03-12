인천시·10개 병원 퇴원환자 통합돌봄 협약…유정복 "건강 안전망 구축"

인천시-10개병원 통합돌봄 지원 협약 체결 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 12일 인천의 상급종합병원 등 10개 의료기관과 '통합돌봄 퇴원환자 지역사회 연계 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

협약에는 길병원, 인하대병원, 인천성모병원, 인천의료원 등 지역의 공공·민간의료 기관 10곳이 참여했다.

병원들은 담당자를 통해 퇴원 전 환자의 건강 상태와 돌봄 필요도를 파악하고 지역사회 돌봄이 필요한 환자를 일선 기초단체와 연계하는 역할을 하게 된다.

지원 대상은 중증 만성질환, 골절, 낙상 등으로 일상생활 기능이 저하돼 퇴원 후에도 의료와 돌봄 연계가 필요한 65세 이상 노인, 장애인 등이다.

대상자에게는 보건의료와 일상생활돌봄, 주거 등 맞춤형 서비스가 통합 제공된다.

대상자들은 돌봄 필요도에 따라 재택의료센터 연계를 통한 건강관리와 가사·식사 지원, 방문목욕 등 일상생활 돌봄 서비스, 문턱 제거·안전보조기구 설치 등 주거환경 개선 지원 등을 받게 된다.

시는 이번 협약이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 강화하고 의료기관과의 협력 네트워크를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

유정복 인천시장은 "협약은 병원과 지역사회가 하나의 의료·요양·돌봄 통합지원 공동체가 되는 출발점이다"며 "의료기관의 전문 역량과 인천시의 돌봄 자원을 결합해 건강 안전망을 구축, 시민들이 편안한 노후를 보낼 수 있도록 하겠다"고 했다.

hjk01@newspim.com