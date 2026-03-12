임미애 의원, 경북북부권 의료공백 해소 '잰걸음'

교육부장관 이어 복지부장관 면담...'경북 북부권 의대 설립' 건의서 제출

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 더불어민주당 임미애 국회의원(경북도당위원장)이 '경북북부권 의료 공백' 등 열악한 의료 현실 타개 위해 잰걸음을 놓고 있다.

임 의원은 지난 11일 최교진 교육부 장관을 만난 데 이어 12일에는 정은경 보건복지부 장관을 만나 '경북 북부 권 의대 신설'을 촉구하는 건의서를 전달했다.

더불어민주당 임미애 국회의원(경북도당위원장,왼쪽)이 12일 정은경 보건복지부 장관을 만나 '경북북부권 의대 신설'을 촉구하는 건의서를 전달한 후 기념촬영하고 있다.[사진=임미애의원실] 2026.03.12 nulcheon@newspim.com

임 의원은 건의서에서 "교육부가 현재 의대 정원 배정안을 마련 중이기 때문에 보건복지부가 의대 설립을 결정해야 한다"고 주장했다.

임 의원이 제시한 자료에 따르면 경북도는 2025년 기준, 인구 1000명 당 의사 수가 1.46명으로 전국 최하위 수준이다.

특히 전국 광역자치단체 중 유일하게 상급종합병원이 없는 실정으로 의료 인프라가 매우 취약한 상태다.

임 의원은 "정부가 추진 중인 '지역 의사제'의 실효성을 위해서라도 국립 의대 신설이 필요하다"고 강조했다.

현재 대구와 경북이 하나의 권역으로 묶여 있어 의과대학이 밀집한 대구지역으로 전공의 수련이 집중될 가능성이 크기 때문이다.

또 임 의원은 "경북에 거점 수련기관인 국립 의대가 없다면 지역 의사들이 대도시로 빠져나가는 구조를 바꿀 수 없다"고 말했다.

임 의원은 정부의 의대 정원 배정 절차가 진행 중인 만큼 보건복지부의 신속한 정책 결정을 요청했다.

신설 의대 절차에 따르면 올해 의대 신설 결정이 된 후 △2027년 교수 선발하고 교육과정 및 설립 계획 등을 수립 △2028년 예비 인증을 거쳐 △2030년 3월에 첫 신입생이 입학할 수 있다.

임 의원은 "경북 국립의대 설립은 지방 주도 성장과 국가 균형 발전을 위한 필수 과제"라며 "도민들의 절박한 염원이 실현될 수 있도록 보건복지부가 국립 경북 의과대학 설립을 결정해달라"고 호소했다.

