'지도부 압박' vs '지선 이후 당권 포석'…오세훈, 서울시장 공천 보이콧 이유는

혁신선대위 구성·인적 쇄신 요구…지도부 대응 두고 시각 엇갈려

오세훈 "선거 참여할 것"…불출마 관측 일축

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 오세훈 서울시장이 국민의힘 서울시장 후보 추가 공천 접수에 응하지 않으면서 배경에 관심이 쏠리고 있다. 당내에서는 지도부의 혁신 조치를 요구하는 메시지라는 해석과 함께 향후 정치적 행보를 고려한 전략적 선택이라는 분석도 제기된다.

12일 정치권에 따르면 오 시장은 이날 오후 6시까지 진행된 국민의힘 서울시장 후보 추가 공천 접수에 신청하지 않았다. 그동안 오 시장은 이른바 '절윤(윤석열 전 대통령과의 절연)' 노선 전환과 함께 이를 뒷받침할 당 혁신 조치를 서울시장 출마의 전제 조건으로 제시해 왔다. 혁신선거대책위원회 구성과 인적 쇄신 등이 필요하다는 입장이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 12일 오후 서울 금천구 서서울미술관에서 열린 '서서울미술관 개관식'에 참석해 둘러보고 있다. 2026.03.12 ryuchan0925@newspim.com

하지만 당 지도부는 즉각적인 인사 조치 대신 당내 갈등 확산을 자제하는 방향의 대응을 선택했다. 당 윤리위원회에 계류된 징계 사안에 대해 지방선거 이후까지 추가 논의를 미루고, 당직자들에게 내부 갈등을 부각시키는 발언을 자제해 달라고 요청한 것이다. 지도부는 선거대책위원회 구성과 관련해서도 당내 논의를 거쳐 결정하겠다는 입장을 유지하고 있다.

당 안팎에서는 오 시장이 지도부의 대응이 충분치 않다고 판단해 공천 신청을 미루며 혁신 조치를 압박하고 있다는 해석이 나온다. 일부에서는 공동 선대위원장을 중심으로 한 조기 선대위 체제가 필요하다는 주장도 제기되고 있다.

다만 공천 접수가 마감됐다고 해서 오 시장의 출마 가능성이 완전히 사라진 것은 아니라는 분석이 많다. 오 시장도 이날 공천 미등록 방침을 밝히면서 선거 불참 가능성에 대해서는 선을 그었다. 그는 "선거에 불참할 것이라는 건 억측이고 선거에 참여할 것"이라며 출마 가능성을 열어뒀다.

정치권 일각에서는 오 시장의 이번 선택을 두고 지방선거 이후 당 재편 과정까지 염두에 둔 행보라는 시각도 제기된다. 당내 세력 구도 변화 가능성을 고려해 정치적 입지를 강화하려는 전략이라는 설명이다.

