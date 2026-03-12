삼척 도계, '탄광 문화 해설사' 첫 양성

31일까지 35시간 교육…산업유산·도시재생 스토리 전문 해설사 키운다

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척도계도시재생현장지원센터가 도계 지역의 산업유산과 도시재생 이야기를 전문적으로 전달할 '2026년 도계 탄광 문화 해설사 신규양성 교육(1기)'을 운영하고 있다.

12일 시에 따르면 이번 교육은 석탄산업 유산과 광부의 삶, 폐광 이후 변화한 지역의 역사와 도시재생 과정을 체계적으로 해설할 수 있는 지역 기반 전문 인력을 양성하기 위해 마련됐다.

탄광 문화해설사 교육.[사진=삼척시] 2026.03.12 onemoregive@newspim.com

교육 과정은 지난 9일부터 31일까지 총 35시간에 걸쳐 진행되며, 탄광 역사와 산업유산 이해, 해설 기법 교육, 현장 실습 등을 병행해 실제 관광 현장에서 활용 가능한 해설 역량을 강화하는 데 중점을 두고 있다.

교육생들은 도계 지역의 대표적인 산업유산과 도시재생 사업 현장을 직접 찾아가는 현장 중심 실습을 통해 지역의 역사·문화 자산을 관광 콘텐츠와 연결하는 스토리텔링 능력을 단계적으로 키워 나갈 예정이다.

삼척도계도시재생현장지원센터 관계자는 "도계 지역의 탄광 산업유산과 광부 문화는 지역의 중요한 역사적 자산"이라며 "주민이 직접 지역의 이야기를 전달하는 이번 교육이 지속가능한 관광 인력 양성의 출발점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 교육은 지역 주민을 대상으로 운영되며, 향후 폐광지역 산업유산 관광 프로그램과 도시재생 연계 관광 콘텐츠 활성화에도 기여할 것으로 시는 보고 있다.

