박형준 부산시장 "'대통령 공소 취소 거래 의혹' 논란 점입가경"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장은 12일 여권발 '대통령 공소 취소 거래' 의혹과 관련해 "사실이라면 대통령이 헌정 질서를 농단한 것"이라고 강하게 비판했다.
박 시장은 이날 자신의 페이스북에 적은 글을 통해 "여권의 '대통령 공소 취소 거래 의혹' 논란이 점입가경"이라며 이같이 밝혔다
그는 "밉든 곱든, 검찰은 지난 80년간 대한민국 형사사법체계의 중심 기관이었다"면서 "이재명 대통령을 기소한 검찰이 이제는 민주당에 의해 해체 일보 직전까지 내몰리고 있다"고 직격했다.
그러면서 "이 와중에 여권 내부에서 공소 취소 거래 의혹이 폭로된 것은 결코 단순한 일이 아니다"라며 "사실이 아니라면 특정 정치세력이 음모론을 유포해 국가 사법체계를 흔들고 현직 대통령을 음해한 중대한 국기문란 사건"이라고 규정했다.
박 시장은 "이번 사태는 헌법에 기초한 준사법 질서를 유린한 현 정권과 여당의 업보"라며 "대통령실은 즉각 진상조사에 착수하고, 결과에 따라 정치적·법적 책임을 물어야 한다"고 목소리를 높였다.
