진영승 합참의장·브런슨 연합사령관, 서해 최북단 백령도 전격 공동 점검

北 도발 경계 최전선 백령도 찾은 한미 연합 지휘부

FS 연습–워리어 실드 연계, 실전형 연합 FTX 강조

"서해 NLL–수도권 관문 수호" 장병 헌신 강조

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합참의장은 12일 제이비어 브런슨(Xavier Brunson) 연합사령관과 함께 서해 최북단 최전방 전초기지인 인천시 옹진군 백령도를 방문해 한미 연합·합동작전태세를 점검하고 장병들을 격려했다.

12일 해병 6여단을 방문한 진영승 합참의장과 브런슨 연합사령관이 태비태세를 보고 받고 있다. [사진=합동참모본부 제공] 2026.03.12 gomsi@newspim.com

백령도는 서해 북방한계선(NLL)과 수도권을 향하는 주요 해상·공중 접근 축을 동시에 통제하는 전략 요충지로, 양측 지휘부는 현지 부대의 경계·감시 태세를 확인하며 북한의 국지도발 가능성에 대비한 연합 대응체계를 점검한 것으로 알려졌다.

진 의장은 2026년 자유의 방패(FS·Freedom Shield) 연습과 연계해 시행 중인 연합 기동훈련 '워리어 실드(WS·Warrior Shield)' 현장을 찾아 지휘관들로부터 보고를 받으며, 강도 높은 한미 연합 야외기동훈련(FTX)을 통해 동맹의 힘을 가시적으로 현시하고 실전적 연합작전 능력을 끌어올릴 것을 당부했다.

12일 백령도를 방문한 진영승 합참의장이 육군항공대 장병들에게 머플러를 둘러주며 격려하고 있다. [사진=합참 제공] 2026.03.12 gomsi@newspim.com

그는 "동맹의 압도적 능력으로 적의 도발을 사전에 억제하고, 만일 도발 시에는 원칙과 기준에 입각해 강력하게 대응하겠다"는 점을 재확인하며, FS 연습–WS 훈련 축을 한미 연합 억제·대응태세의 핵심 축으로 삼겠다는 의지를 드러냈다.

진 의장은 백령도가 "서해 NLL과 수도권을 향하는 관문을 지키는 최전방 전초기지"임을 강조하며, "한미 장병들이 국민을 보호하는 핵심적인 임무를 수행하고 있다"고 평가했다.

그는 한미 장병들이 열악한 도서·접적지 여건 속에서도 24시간 경계 임무와 연합훈련을 병행하고 있는 점을 언급하며 국가를 위한 헌신과 노고에 감사를 전하고, 연합사령관과 함께 장병들을 일일이 격려한 것으로 전해졌다.

진영승 합참의장과 브런슨 연합사령관이 12일 백령도를 방문해 장병들과 식사하며 격려하고 있다. [사진=합참 제공] 2026.03.12 gomsi@newspim.com

