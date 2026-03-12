부산교육청 "부산 사교육 참여율·사교육비 대폭 감소"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 국가데이터처 사회통계국이 발표한 '2025년 초·중·고 사교육비 조사 결과'에서 부산이 전년 대비 사교육 참여율과 사교육비가 감소하며, 전국 평균보다 큰 폭으로 감소했다고 12일 밝혔다.
이번 조사에서 전국 사교육 참여율은 75.7%, 학생 1인당 월평균 사교육비는 45만 8000원으로 전년 대비 각각 3.5%와 4.3%감소했다.
부산의 사교육 참여율은 76.2%로 전년(81.3%) 대비 5.1% 감소했으며, 학생 1인당 월평균 사교육비는 45만 6000원으로 전년 대비 5.6% 감소한 것으로 나타났다.
김석준 교육감은 "부산의 사교육 참여율과 사교육비 감소세는 학교 안에서 학생들의 학습을 지원해 온 정책들이 현장에서 의미 있는 변화를 만들어가고 있다는 신호"라며 "학생 맞춤형 학습지원과 학습격차 해소 정책을 지속 확대해 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 공교육을 만들어 나가겠다"고 말했다.
앞서 시교육청은 기초학력 보장 정책 추진, 학교 맞춤형 학습지원 확대, 양질의 방과후 프로그램 운영 등을 통해 공교육 내 학습지원을 강화해 왔다.
ndh4000@newspim.com