'절윤' 오세훈, 국힘 추가 공천도 보이콧…"혁신 선대위 구성이 먼저"

오세훈, 12일 오후 6시 추가 공천 직전 미신청 의사 밝혀

"당 변화 조짐 있어야…무소속 출마, 그럴 일 절대 없어"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 국민의힘 서울시장 추가 공천을 보이콧하고 있다. 오 시장은 국민의힘이 조기에 새 선거대책위원장을 꾸려야 오는 6·3 지방선거에서 강점이 있을 것이라면서도, 무소속 출마는 생각해 본 적 없다고 선을 그었다.

오 시장은 12일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 '2026 하이서울기업지원 사업설명회'에 참석한 후 기자들과 만난 자리에서 "오늘은 (국민의힘 서울시장) 공천 등록 못 한다"고 밝혔다.

그는 "당의 노선 전환을 실현할 수 있는 변화가 필요하다고 말했고, 혁신 선대위를 조기 출범하는 게 좋은 해법"이라고 했다. 국민의힘이 '절윤' 결의문을 내놓았지만 이에 더해 새로운 선대위를 구성해야 한다는 취지다.

오 시장은 혁신 선대위의 조기 출범을 통해서만 "당이 국민적 지지를 받는 데 크게 도움이 될 것이라고 판단한다"며 "양쪽도 뼈를 깎는 노력을 기울여야 비로소 국민적인 신뢰와 사랑을 다시 회복할 수 있을 것"이라고 강조했다.

또 "새로 모시는 선대위원장을 당의 브랜드로 삼아 선거를 치르면 수도권 선거는 할 만하지 않겠냐는 의미"라고 덧붙였다.

다만 서울시장 불출마설에 대해서는 "오늘 점심에도 당 지도부를 만나 '선거에 참여하고 싶다'는 의지를 전달드렸다"며 "그러나 최소한의 조건 중 뭐 한가지라도 변화 조짐이 있어야 참여할 수 있지 않겠냐"고 설명했다.

무소속 출마 가능성에 대해서는 "그런 생각은 해 본 적이 없다. 절대로 그럴 일은 없다"고 힘주어 말했다.

앞서 오 시장은 장동혁 국민의힘 지도부와 윤석열 전 대통령과의 절연을 놓고 갈등을 빚다 지난 8일 오후 6시까지였던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보에 미신청하는 초강수를 뒀다.

국민의힘은 서울시장과 충남지사 후보자에 대해 이날 오후 6시까지 추가 접수를 받고 다음날 면접을 실시한다고 발표했다. 오 시장과 같이 공천을 미신청한 김태흠 충남지사는 전날 신청 의사를 밝혔지만, 오 시장은 별다른 입장을 내놓지 않다 공천 마감 직전 미신청 의사를 밝혔다.

오 시장은 국민의힘이 당 노선으로 '절윤'을 채택해야 한다고 촉구해 왔다. '윤핵관' 행보를 여전히 보이고 있는 장 대표를 향해 '장동혁 디스카운트'라며 지선에 대해 염려를 보여 왔다. 오 시장은 지난달 19일 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역이 선고되자 "절윤은 피할 수 없는 보수의 길"이라고 했다.

그렇지만 장 대표는 1심 재판부의 결정에 "논리적 근거가 부족하다"며 사실상 선고에 불복했다. 이에 대해 오 시장은 "'윤어게인'이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래세대를 설득할 수 없다"고 재차 강조했다.

당시 오 시장은 "지금 우리 당은 수도권 선거를 포기했다. 당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상, 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있겠냐"며 당 노선 변경을 촉구하고 나섰다.

이에 국민의힘은 소속 의원 전원 명의로 '윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다'는 절윤 결의문을 채택했다. 결의문 채택 후 오 시장은 "의미 있는 변화"라면서도 '혁신 선대위 구성'과 '지도부 주변 인사 청산'을 짚어 가며 요구했다.

