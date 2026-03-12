기장군, 현업 사업장 대상 '정기 위험성평가'…산재 예방 핵심

근로자 의견 반영한 안전 대책
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산 기장군은 오는 8월까지 소속 현업 사업장 대상으로 2026년 정기 위험성평가를 실시한다고 12일 밝혔다.
이 평가는 사업장 유해·위험요인을 사전 발굴하고 고위험 수준 개선 조치를 수립·이행하는 과정으로 산업재해 예방의 핵심이다. 군은 산업재해예방팀·관리감독자·근로자·안전관리 전문기관이 합동으로 진행한다.
앞서 기장군청에서 관리감독자·업무담당자·근로자 350여 명 대상 사전교육을 실시했다. 매년 정기 평가를 추진 중이며 올해는 현업팀 34개가 관할하는 도로 유지보수·시가지 청소·공원관리·시설물 환경정비·풀베기 등 전 사업장을 대상으로 한다.
근로자 현장 청취조사를 강화하고 '아차 사고' 등 잠재 위험요소도 반영해 실효성 있는 감소 대책을 마련한다. 평가·개선 전 과정에 근로자 참여를 확대, 현장 중심 안전관리 체계를 강화한다.
군 관계자는 "산업재해 예방을 위해 위험성 평가는 무엇보다 중요한 과정이다"라며 "근로자와 함께 위험성 평가를 내실있게 실시해 안전한 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
