한국 민요, 日 오사카서 밴드와 만나다

주오사카한국문화원, '한국민요 밴드와 춤추다'

이희문·정은혜·밴드 까데호, 4월 3~4일 무대

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국 전통 민요와 현대 밴드 사운드의 만남이 일본 오사카 무대에서 펼쳐진다. 주오사카한국문화원(원장 김혜수)은 오는 4월 3일과 4일, 문화원 누리홀에서 공연 '한국민요, 밴드와 춤추다'를 개최한다.

'한국민요, 밴드와 춤추다' 포스터. [사진= 주오사카한국문화원]





첫날 무대는 경기민요 이수자 출신 소리꾼 이희문의 '강남 오아시스'다. 씽씽, 한국남자, 오방신과 등 다양한 장르 실험을 거쳐온 이희문은 자신의 어린 시절 이야기를 창작 민요에 담아 공연 전체를 하나의 극처럼 구성했다. 민요 특유의 창법과 발성, 리듬을 R&B 밴드 사운드에 녹여 한국 소리의 동시대적 매력을 선보인다.

둘째 날은 임방울 국악제 대상, KBS 국악대상 수상자인 소리꾼 정은혜가 등장한다. 2025년 국립극장 '여우락 페스티벌'에서 초연한 '사우스바운드(Southbound)'를 발전시킨 작품으로, 해외에서는 처음이다. 밴드 사운드를 바탕으로 민요에 자유롭고 즉흥적인 호흡을 더한 무대가 펼쳐질 예정이다. 맑으면서도 낯선 음색의 비브라폰 연주자 김예찬도 함께해 전통과 현대 편곡 사이의 새로운 울림을 더한다.

두 공연 모두 재즈·블루스 등을 중심으로 활동해온 밴드 까데호(기타 이태훈·베이스 김재호·드럼 김다빈)가 함께한다. 같은 민요를 출발점으로 삼으면서도 각 공연에서 까데호가 어떤 색깔로 사운드를 확장해 나가는 지도 관전 포인트다.

문화원 측은 "지난 2월 공연한 판소리 그림자극 '와그르르르 수궁가'에 이어 한국 전통 소리의 다양한 실험과 변화를 소개하는 계기로 삼아 일본 현지에서도 비교적 친숙하게 즐겨지고 있는 한국의 소리가 어떻게 변모하고 있는 지를 다채로운 형식의 공연을 통해 보여주겠다"라고 설명했다.

