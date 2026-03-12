박병영 경남도의원 "김해 장유 초등학교 조속히 신설해야"

조합과 체비지 매입 시점 이견 신설 지연

교육복지사 배치율 9.9% 전국 평균 미달



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회 박병영 의원(김해6·국민의힘)이 김해 장유 신문1지구 초등학교 신설 지연과 관련해 경남교육청의 적극 행정을 촉구했다.

박 의원은 12일 열린 제430회 임시회 제3차 본회의 도정질문에서 "도시개발에 따른 교육수요 증가에 대응하기 위해 신속한 학교 신설이 필요하다"며 "교육청이 환지처분 이전 학교용지 매입을 미루는 것은 사업 전반의 걸림돌"이라고 지적했다.

경남도의회 박병영 의원이 12일 열린 제430회 임시회 제3차 본회의 도정질문에서 김해 장유 신문1지구 초등학교 신설 지연 문제와 관련해 경남교육청의 적극행정을 강력히 촉구하고 있다.[사진=경남도의회] 2026.03.12

신문1지구 도시개발사업은 2016년 구역 지정 제안 이후 2021년 8월 개발계획이 확정돼 같은 해 공사가 착공된 지역개발사업이다. 현재 택지 조성률이 80%를 넘었으며 올해 준공이 목표다. 약 4500세대 규모의 주거단지가 조성될 예정이고 1146세대 공동주택은 이미 입주가 시작됐다.

이에 맞춰 경남교육청은 47학급, 약 1042명 수용 규모의 초등학교 신설을 추진 중이다. 그러나 체비지 매입 시점을 둘러싼 조합과의 이견이 지속되며 사업은 착공되지 못했다. 지난 2월 조합이 토지사용승낙서를 제출하면서 착공 여건이 마련됐지만, 개교 시점은 2028년 3월로 미뤄질 전망이다.

박 의원은 "학교 신설이 더 늦어지면 학생들이 장기간 원거리 통학을 해야 한다"며 "교육청이 보다 책임 있는 자세로 대응해야 한다"고 거듭 강조했다.

박 의원은 또 지난 3월 시행된 학생맞춤통합지원법의 추진 상황도 점검했다. 그는 "학업부진, 정서불안, 학교폭력 등 복합위기를 겪는 학생이 늘고 있다"며 "학교와 지역사회가 함께 참여하는 통합 지원체계 구축이 필요하다"고 말했다.

교육복지사 확충의 필요성을 제기했다. 박 의원에 따르면 경남의 991개 초·중·고 가운데 교육복지사가 배치된 곳은 98개교(9.9%)에 불과해 전국 평균 16.6%에 크게 미치지 못한다. 그는 "위기 학생 조기 발굴과 지원 강화를 위해 교육복지사 확충과 처우 개선이 병행돼야 한다"고 주장했다.

박 의원은 도민 권익 향상을 위한 행정심판 제도 개선, 조만강 국가하천 승격 추진, 보건환경연구원 동부지소 기능 강화 등 지역 현안 해결을 경남도에 주문했다.

news2349@newspim.com