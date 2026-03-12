부산시, 5000억원 규모 '넥스트루트 특별금융' 중소기업 지원

금융기관과 협약 통한 보증 제공

기업 당 최대 30억 원 지원 결정



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 중소기업의 자금난 해소와 성장동력 확보를 위해 금융·보증기관과 손잡고 총 5000억 원 규모의 특별금융 지원에 나선다.

시는 12일 오후 2시 30분 시청 국제의전실에서 부산상공회의소, 차세대기업인클럽, 기술보증기금, 신용보증기금, 부산은행과 '부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융 지원' 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

박형준 부산시장(오른쪽 세 번째)이 12일 오후 2시 30분 시청 국제의전실에서 채병호 신용보증기금 상임이사(맨 왼쪽), 이재필 기술보증기금 상임이사(왼쪽 두 번째), 김성주 부산은행장(왼쪽 세 번째), 정현민 부산상공회의소 상근부회장(오른쪽 두 번째), 심현우 차세대기업인클럽 회장과 체결한 부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융 지원을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.03.12

박형준 시장을 비롯해 각 기관 대표들이 참석하는 이번 협약은 성장 잠재력이 높은 지역 기업에 생산적 금융을 집중 공급해 지역경제의 활력을 높이기 위해 마련됐다.

협약에 따라 시는 이차보전률을 지난해 1.5%에서 2.0%로 상향해 기업의 금리 부담을 대폭 완화했다. 기업당 최대 30억 원까지 자금을 지원하며, 이차보전 지원 한도는 8억 원으로 설정했다.

기술보증기금과 신용보증기금은 출연금을 기반으로 신용보증을 제공하고, 부산은행은 특별출연과 우대금리 혜택을 지원한다. 신용보증기금의 경우 부산은행의 100억 원 출연을 재원으로 약 3300억 원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다.

상환 조건은 3년 만기로, 기업의 자금 상황에 따라 '2년 거치 1년 분할 상환' 또는 '3년 거치 일시 상환' 방식 중 선택할 수 있도록 설계해 자금 운용의 유연성을 높였다.

지원 대상은 신성장동력산업 영위기업, 수출 및 해외진출기업, 지역기반산업 영위기업 등이다.

박 시장은 "최근 중동 정세 불안 등 대외 여건 악화로 유가와 환율이 급등하면서 지역 기업들의 경영 부담이 커지고 있다"며 "이번 협약으로 부산 기업이 안심하고 투자하며 성장할 수 있는 환경을 만들어 부산의 미래 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 부산시는 중소기업·소상공인의 자금 애로 해소를 위해 추가경정예산을 통해 정책자금을 역대 최대 규모인 2조 1330억 원까지 확대할 예정이다.

ndh4000@newspim.com