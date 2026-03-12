남양유업, 310억 주주환원 추진…배당·자사주 소각 패키지

전 오너 일가 공탁금 82억 특별배당…시장 신뢰 회복 시도

배당성향 42%로 확대…자사주 취득·소각 통해 주주가치 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 남양유업이 배당 확대와 자사주 취득을 포함한 310억원 규모의 주주환원 정책을 추진한다. 경영 정상화 이후 시장 신뢰 회복과 주주가치 제고를 위한 조치로, 결산배당과 특별배당에 자사주 취득까지 포함된 패키지 형태의 주주환원 전략이다.

남양유업은 12일 이사회를 열고 결산배당과 특별배당 등 약 112억원 규모의 배당안을 제62기 정기주주총회 안건으로 상정하기로 결의했다고 밝혔다. 정기주총은 오는 27일 서울 강남구 본사에서 열린다. 회사는 이번 사업연도 결산배당을 약 30억원으로 결정했으며 배당성향은 42.25% 수준이다. 이는 전년도 배당액 약 8억원 대비 3.75배 늘어난 규모다. 회사는 영업이익이 흑자로 전환되는 등 실적 개선 성과를 주주와 공유하고 배당소득 분리과세 요건을 충족하도록 배당 규모를 결정했다고 설명했다.

남양유업 신규 CI. [이미지= 남양유업]

특별배당도 추진한다. 남양유업은 홍원식 전 회장 일가가 횡령·배임 혐의 재판 과정에서 회사 측에 피해 변제 명목으로 맡긴 공탁금 약 82억원 전액을 주주에게 환원할 계획이다. 회사 측은 전 오너 일가의 위법 행위로 발생한 회사와 주주의 피해를 고려할 때 해당 금액을 주주에게 돌려주는 것이 기업 가치 회복과 주주 신뢰 회복에 부합한다고 판단했다고 밝혔다.

이와 함께 남양유업은 200억원 규모의 자사주 취득도 추진한다. 회사는 보통주 32만2476주와 우선주 11만7312주를 대상으로 자기주식 취득 신탁계약을 체결했으며 취득한 자사주는 원칙적으로 전량 소각할 계획이다. 이는 주가 안정과 주주가치 제고를 위한 자본 운용 전략의 일환이다.

다만 자사주 취득과 소각으로 유통 주식 수가 감소할 경우 거래량이 줄어들 수 있다는 점을 고려해 최대주주 한앤코유업홀딩스는 보유 지분 일부를 시장에서 매도해 지분율을 현행 수준으로 유지할 계획이다.

남양유업 관계자는 "이번 주주환원 패키지는 주주가치 제고와 시장 신뢰 회복을 위한 책임 있는 결정"이라며 "앞으로도 안정적인 이익 환원과 합리적인 자본 운용을 통해 기업 가치를 높여가겠다"고 말했다.

