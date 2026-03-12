"권선택 결단의 뜻 잇겠다"…장종태 '위대한 걸음' 나선다

권, 시장 불출마에 존경·경의 표명…"대전발전 앞장" 다짐

'정치적 결단 의미·지역비전, 후배 정치인이 구현' 메시지

"중앙·지역연결 역할 앞장" 강조…'권선택정신' 계승 천명

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 더불어민주당 장종태 국회의원이 권선택 전 대전시장의 지방선거 불출마 선언과 관련해 "대전 발전을 향한 뜻을 이어가겠다"고 밝혀 향후 행보가 주목된다. 이는 권 전 시장의 정치적 결단 이후 남겨진 지역 비전과 과제를 후배 정치인이 이어받아 '위대한 걸음'에 나서겠다는 메시지로 해석된다.

장종태 의원은 11일 자신의 소셜너트워크서비스 계정(SNS)를 통해 "대전시민의 버팀목이었던 권선택 전 시장의 결단 앞에 무거운 책임감을 느낀다"면서 "권 전 시장의 대전·충남 특별시장 불출마 소식을 접하며 깊은 존경과 경의를 표한다"고 남다른 책임 의식을 전했다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = (왼쪽부터) 권선택 전 대전시장, 장종태 국회의원. 2026.03.12 gyun507@newspim.com

무엇보다 장 의원은 권 전 시장의 정치적 역할과 지역 행정 경험을 높게 평가했다. 그는 "권 전 시장은 대전 행정의 기틀을 다진 행정가이자 지역이 위기에 놓일 때마다 앞장서 온 정치인"이라며 지역 정치에서의 역할을 강조했다.

이번 불출마 결단에 대해서는 '지방선거와 지역 정치의 미래를 고려한 선택'이라는 평가를 내놨다.

장 의원은 "이번 결정은 단순한 불출마 선언이 아니라 지방선거 승리와 대전의 미래를 위해 자신을 내려놓은 용기의 선택이라고 생각한다"고 밝히면서도 후배 정치인으로서의 부족함도 언급했다. 그는 "후배 정치인으로서 송구한 마음도 있다"며 "권 전 시장이 짊어졌던 책임과 부담을 충분히 나누지 못한 점을 되돌아보게 된다"고 말했다.

장 의원은 권 전 시장이 강조해 온 대전·충남 행정통합 구상을 언급하며 정책 계승 의지를 밝혔다. 그는 "대전·충남 통합이라는 과제를 지역의 생존 전략으로 바라본 통찰과 책임감은 앞으로 정치가 이어가야 할 방향"이라며 "그 뜻이 헛되지 않도록 중앙과 지역을 잇는 역할에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장종태 의원 페이스북. 2026.03.12 gyun507@newspim.com

특히 권 전 시장이 강조했던 '119 구조대' 정신도 언급하면서 "권 시장이 강조한 '119 구조대 정신', 바로 '권선택 정신'을 후배 정치인들이 이어받고 따르겠다"고 강조했다.

앞서 권선택 전 대전시장은 전날 대전시의회에서 기자회견을 열고 "대전시장 복귀가 개인적 명예 회복을 위한 욕심이 아니었는지 돌아보게 됐다"며 이번 지방선거 불출마를 선언했다.

그 자리에서 권 전 시장은 대전시장에 출마한 장종태 국회의원을 언급하며 "행정과 정치 현장 경험을 쌓아온 입지전적인 인물로, 지역 밀착형 후보라고 생각한다"며 장 의원의 후보 경쟁력을 강조해 배경을 놓고 주목을 받았다.

