멕시카나치킨·동아방송예술대 협약…학생 실습·콘텐츠 협업 확대

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 치킨 프랜차이즈 기업 ㈜멕시카나가 방송·예술 분야 인재 육성을 위해 동아방송예술대학교와 산학협력 체계를 구축했다.

[사진=멕시카나] 멕시카나 김용억 마케팅본부장(우), 동아방송예술대학교 김상교 총장(좌)이 협약식을 기념하며 촬영을 진행하고 있다.

멕시카나치킨은 12일 경기도 안성에 위치한 동아방송예술대학교 본관 1층 국제회의실에서 산학협력 협약식을 진행했다고 밝혔다. 협약식에는 멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장과 동아방송예술대학교 김상교 총장을 비롯해 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 산업체와 교육기관 간 협력을 통해 학생들에게 현장 실무 경험을 제공하고 기업에는 인재 연계 기회를 확대하기 위해 추진됐다. 양 기관은 향후 △학생 현장 실습 및 인턴십 기회 확대 △콘텐츠 제작 및 마케팅 협력 △전문 인력 양성을 위한 교육 프로그램 지원 등 분야에서 협력할 예정이다.

앞서 지난 3일 발대식을 진행한 대학생 봉사단 '멕시크루'는 협약 연계 활동의 일환으로 운영된다. 멕시크루는 △농가 일손 돕기 △유기견 돌봄 △환경 보호 캠페인 및 플로깅 △복지관 봉사 등 지역사회 봉사활동을 중심으로 활동할 계획이다. 멕시카나치킨은 해당 활동을 지원할 방침이다.

동아방송예술대학교 김상교 총장은 "멕시카나와 산학협력을 통해 학생들이 이론과 현장 경험을 연계할 수 있는 기회가 마련됐다"며 "학생들이 현장에서 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

멕시카나치킨 김용억 마케팅본부장은 "동아방송예술대학교 학생들이 현장 경험을 통해 역량을 확대할 수 있도록 지원하겠다"며 "양 기관 협력을 통해 기업과 대학이 함께 성장하는 산학협력 모델을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 멕시카나는 이번 협약을 계기로 대학생 서포터즈 활동과 브랜드 홍보 콘텐츠 협업 등 학생 참여형 프로젝트를 추진할 계획이다.

