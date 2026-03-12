NS홈쇼핑, 홍콩 '한인홍'과 맞손…협력사 해외 판로 넓힌다

홍콩 K-푸드 유통기업과 업무협약

협력사 상품 현지 유통망 진출 지원



[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = NS홈쇼핑은 지난 11일 홍콩 유통기업 한인홍(Korea Han Yin Hong(HK) LTD.)과 협력사 제품의 홍콩 수출 및 현지 판매 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.



이번 협약은 NS홈쇼핑이 협력사의 성장 과정 전반에 동반자로 함께하겠다는 의미를 담은 상생지원 사업 브랜드 'Yes, NS!'의 협력사 판로지원 프로그램의 일환으로 추진됐다. 양사는 상품 발굴부터 수출, 현지 유통까지 전 과정에서 협력하며 협력사의 홍콩 시장 진출을 지원할 예정이다.

지난 11일 열린 홍콩 수출 업무협약식에서 조항목 NS홈쇼핑 대표이사(오른쪽)와 임재화 한인홍 대표이사가 기념 촬영을 하고 있다. [사진=NS홈쇼핑]

협약에 따라 NS홈쇼핑은 협력사 상품 소싱과 제품 기획, 생산, 품질, 물류 등 수출 과정 전반에 대한 협력을 지원하고 협력사와의 긴밀한 소통을 통해 해외 진출을 돕는다.

한인홍은 홍콩에서 28개 직영 마트를 운영하며 신선식품, 가공식품, 화장품 등을 판매하고 있는 홍콩의 대표적인 K-푸드 유통 기업이다. 해당 매장의 구매 고객 중 약 95%가 현지인으로 이를 기반으로 NS홈쇼핑 협력사 제품의 광고, 마케팅, 판매 등 현지 유통을 담당하게 된다.

양사는 홍콩 시장에 적합한 상품에 대해 협의를 진행한 결과 화장품을 비롯해 뼈없는 소갈비찜, 갈비탕, 도가니탕 등 간편식 레토르트 제품을 첫 수출 품목으로 확정했다.

또한 NS홈쇼핑 자체 브랜드(PB) '엔웰스'의 '듀얼바이탈 이뮨', '팻버닝 와사비 다이어트W' 등 건강기능식품도 오는 4월 홍콩 수출을 추진하고 있다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 "NS홈쇼핑은 중소기업 협력사와의 동반성장을 위해 협력사의 우수한 상품이 해외 시장에서도 경쟁력을 확보하고 판로를 확대할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 홍콩을 포함한 글로벌 시장에서 협력사 상품의 판로 확대와 해외 진출을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com