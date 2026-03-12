이은형 건정연 연구위원, 서울시 박물관미술관 진흥정책심의위원회 연임 위촉

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 이은형 대한건설정책연구원 연구위원(사진)이 '서울특별시 박물관·미술관진흥정책심의위원회' 위원으로 연임위촉됐다. 임기는 2028년 2월까지다.
위원회는 '서울특별시 박물관 및 미술관 진흥조례' 등에 근거한 것으로서 박물관·미술관 지원사업 평가와 향후 지원방향, 등록 및 등록취소, 설립타당성 평가 등을 다룬다
이 연구위원은 '강원도 박물관·미술관 등록심의위원회'와 '서울시 미술작품 심의위원회'를 비롯해 서울 관내 및 수도권·광역지자체 등의 공공·도시·디자인위원회 위원을 다수 역임했다. 그 밖에도 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체와 자치구에서 건축위원회 위원으로 활동했다. 경기도를 비롯한 12개 지자체 등에서 경관위원회 위원을 맡는 등 건축·경관·도시계획·교통 분야 전반에서 폭넓은 경력을 쌓았다.
경영, 건축, 국제관계와 문화를 전공해 기업경영과 건설산업, 건설·부동산을 함께 다루는 전문인력으로도 평가된다.
donglee@newspim.com