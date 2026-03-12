"할인쿠폰 대신 포인트"…요기요, 5% 적립률로 승부수

업계 3위 요기요, 적립 혜택으로 점유율 확대 모색

주문시 전 고객에 최대 5% 포인트…재주문 유도

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 배달앱 요기요가 적립률을 업계 최고 수준으로 높이고 혜택 대상을 확대하며 고객 유인 전략을 펼치고 있다. 배달 플랫폼 간 경쟁이 치열해지는 상황에서 할인쿠폰보다는 활용도가 높은 포인트 적립으로 차별화된 혜택을 제공하겠다는 구상이다.

12일 업계에 따르면 요기요는 지난 3일부터 멤버십 구독 여부와 관계없이 주문액의 최대 5%(가게별 1~5%)를 적립해 주는 방식으로 '포인트 적립' 프로그램을 변경했다.

적립된 포인트는 요기요 앱에서 배달·포장·사전예약 주문 시 현금처럼 사용할 수 있으며, 적립일로부터 한 달 내로 사용해야 한다.

요기요 관계자는 "구독자가 아닌 고객에게도 같은 적립률을 적용해 혜택을 확대하기 위한 차원"이라고 설명했다.

기존에는 요기요 애플리케이션(앱)에서 주문할 때 유료 멤버십 '요기패스X' 구독자에게는 최대 5%, 일반 고객에게는 1%의 적립률이 적용됐다. 요기요는 모든 고객을 대상으로 포인트 적립 혜택을 강화해 단순히 유료 가입자를 확대하는 것보다는 재방문, 재주문을 유도하는 전략을 취한 것으로 해석된다.

적립률은 타 업체의 5~10배 수준이다. 배달의민족은 배민페이로 결제 시 0.5%, 쿠팡이츠는 쿠페이로 결제할 경우 1% 적립 혜택을 제공하고 있다.

배달의민족과 배달앱 양강 구도를 형성하고 있던 요기요는 2024년 쿠팡이츠에 2위 자리를 내준 뒤 업계 3위로 밀려났다. 4위인 공공 배달앱 '땡겨요'는 지난해 1년 사이 이용자 수가 3배 이상 늘어나며 꾸준히 성장하고 있다.

앱 분석 플랫폼 모바일인덱스에 따르면 지난 2월 기준 배달앱 월간 활성 이용자 수(MAU)는 배달의민족 2249만명, 쿠팡이츠 1249만명, 요기요 397만명으로 집계됐다. 배달의민족의 MAU는 전월 대비 0.5% 증가한 반면 쿠팡이츠와 요기요는 각각 1.3%, 8% 감소했다.

요기요는 지난해 12월부터 '무한적립' 프로그램을 도입, 점유율 확대를 노리고 있다. 주문 금액의 일부를 현금처럼 사용 가능한 포인트로 돌려주는 무한적립 프로그램은 횟수 제한 없이 월 최대 50만원까지 적립이 가능하고 가입 즉시 혜택을 받을 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

지난 1~2월에는 1300만 구독자를 보유한 먹방 유튜버 '쯔양', 인기 유튜브 채널 '워크맨'과 협업해 차례로 무한적립 콘텐츠를 선보이고 프로모션도 진행했다.

요기요는 네이버, 토스 등과 손잡고 외부 제휴도 강화했다. 네이버플러스멤버십과 토스프라임 구독자에게는 별도 추가 비용 없이 '요기패스X' 서비스를 제공한다. 무료배달과 무한적립 혜택을 동시에 받을 수 있는 멤버십 혜택을 통해 각 플랫폼 이용자를 요기요로 끌어오는 제휴 효과를 기대하고 있다.

지난달에는 국내 배달앱 가운데 처음으로 오픈AI의 챗GPT와 연동된 서비스를 선보였다. 챗GPT 대화창에서 요기요 앱을 호출해 맛집 검색이나 메뉴 추천, 매장 정보 확인, 주문이 가능하도록 지원해 이용자 유입을 확대한다는 전략이다.

