김동연 "중동정세 악화로 피해 우려 기업 지원 위해 현장 점검"

도, 중동정세 악화에 따른 피해 기업 지원 대책 발표

수출기업 물류비 지원 및 해외 운송비 지원 확대

"중동 상황 지속 점검하며 추가 지원책 마련 하겠다"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 중동정세 악화로 피해가 우려되는 도내 기업 지원을 위해 현장 점검에 나섰다.

김동연 경기도지사는 12일 경기도경제과학진흥원에 설치한 '중동정세 악화 기업 피해 접수센터'를 찾아 최근 중동정세 변화에 따른 기업 피해 상황을 점검하고 기업 관계자들과 간담회를 가졌다. [사진=경기도]

김동연 지사는 12일 경기도경제과학진흥원에 설치한 '중동정세 악화 기업 피해 접수센터'를 찾아 최근 중동정세 변화에 따른 기업 피해 상황을 점검하고 기업 관계자들과 간담회를 가졌다.

김 지사는 이 자리에서 "지역 기업인들 사정은 제가 제일 잘 알고 제일 밀접해있다. 어떻게 도움드릴 수 있을까 해서 TF(전담조직)도 꾸리고, 피해접수센터도 만들고 물류비와 수출 지원을 했다"고 경기도의 중동정세 악화 대응방안을 설명하며 기업들의 애로사항을 직접 들었다.

자동차부품 회사 대표는 "중동 수출이 막혀 재고가 쌓여있다. 당장 자금이 돌아야 하는데 80%가 수출이라 힘들다"고 토로했다. 화장품 기업 대표는 "두바이와 이란에 수출이 예정돼 있었는데 두바이도 거래선 승인이 안 나고 이란은 연락두절이 됐다"며 "경기도에서 받을 수 있는 지원자금, 정책자금이 있다니 회사에서 적절하게 부여되는 부분을 알아보겠다. 도움이 많이 될 것 같다"고 말했다.

이에 김 지사는 "두 분뿐만 아니라 중동 사태로 힘든 기업들이 많을 것"이라며 "자금문제가 됐든 보증 문제가 됐든 경기도가 함께하겠다. 힘드시겠지만 경기도가 제일 적극적이고 발빠르게 하고 있으니까 많이 활용해주시고 주변에 있는 기업인들에게도 많이 알려주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

지난 5일 수원 경기도경제과학진흥원 1층에 문을 연 '중동정세 악화 기업 피해 접수센터'는 피해기업의 애로를 상시 접수하고 맞춤형 컨설팅을 연계하는 역할을 한다. 기업옴부즈만 등 20명이 상담과 컨설팅을 지원 중으로, 센터 방문 외에도 온라인(기업SOS), 전화(1533-1472) 상담도 가능하다.

앞서 김 지사는 지난 5일 중동정세 악화에 따라 긴급지시를 내린 이후 9일 '중동정세 악화 대응 경기도 긴급대책 회의'를 열어 ▲기업 피해 접수센터 개소 ▲600억 원 규모의 '중동 위기 대응 특별경영자금' 신설 ▲수출기업 물류비 지원 확대 및 해외 운송비 지원 ▲물가 상승 대비 경기도-시군 물가종합대책반 운영 ▲중동 상황 대응 전담조직(T/F) 운영 등의 긴급대책을 마련했다.

경기도는 중동정세 변화에 따른 경제 상황을 지속적으로 점검하고, 도내 기업 피해를 최소화하기 위해 정부 및 관계기관과 협력해 추가 지원 대책을 단계적으로 확대할 계획이다.

