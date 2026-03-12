인천 계양~강화 고속도로 건설…2032년 개통 3조2629억 투입

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 계양신도시 인근에서 강화를 잇는 고속도로가 건설된다.
인천시는 12일 계양∼강화 고속도로 착공식을 가졌다고 밝혔다. 이 고속도로는 3기 신도시인 계양테크노밸리 인근에서 시작, 서구 검단을 거쳐 강화군까지 길이 29.9㎞, 왕복 4차로 규모로 건설된다.
인천 계양~강화고속도로는 국토교통부와 한국도로공사가 추진하는 국책사업으로 2032년 준공까지 모두 3조2629억원의 사업비가 투입된다.
시는 고속도로가 개통되면 강화, 검단, 계양 등 인천 북부권이 하나의 광역 교통축으로 연결돼 지역 간 접근성이 향상될 것으로 기대하고 있다.
또 수도권 서북부 지역과 서울 도심을 연결하는 남북축 광역교통망 구축에도 중요한 역할을 할 것으로 예상했다.
유정복 인천시장은 "계양∼강화 고속도로는 인천 북부권의 교통여건을 개선하고 물류 효율성 향상과 지역경제 활성화에 기여할 것이다"이라며 "사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 관련 기관과 협력하겠다"고 말했다.
