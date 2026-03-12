건양대병원, '세계 콩팥의 날' 캠페인..."검진이 최우선"

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원은 12일 '세계 콩팥의 날(World Kidney Day)' 20주년을 맞아 콩팥 건강의 중요성을 알리기 위한 캠페인을 진행했다고 밝혔다.
'세계 콩팥의 날'은 국제신장학회와 세계신장재단이 공동으로 제정한 글로벌 건강 캠페인으로 매년 3월 둘째 주 목요일 전 세계에서 콩팥 질환의 예방과 조기 발견의 중요성을 알리기 위한 다양한 활동이 진행되고 있다.
이날 건양대병원은 병원 로비에서 신장내과 교수진과 간호사 등 의료진, 건양대 의과대학생들이 참여한 가운데 '콩팥 건강 지키기', '본인의 콩팥 점수 알기' 등의 문구가 적힌 홍보 피켓과 현수막을 활용해 캠페인을 펼쳤다.
건양대병원 신장내과 윤세희 과장은 "만성콩팥병은 초기에 발견하면 생활습관 관리와 적절한 치료를 통해 질환 진행을 늦출 수 있지만 증상이 나타난 뒤에는 이미 상당히 진행된 경우가 많다"며 "정기적인 검사와 건강관리를 통해 콩팥 건강을 미리 확인하고 관리하는 것이 중요하다"고 강조했다.
