건양대병원, '온누리진료센터' 개소...의료 사각지대 해소

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원이 소외계층을 위한 '온누리진료센터'를 정식 개소하고 본격적인 의료 서비스 지원에 나선다.
개소식은 3일 신관 3층 진료실 앞에서 개최됐다. 김희수 건양교육재단 설립자, 김용하 건양대 총장, 배장호 의료원장, 이무식 의과대학장, 김광균 기획조정실장을 비롯해 센터 의료진과 교직원들이 참석한 가운데 진행됐다.
온누리진료센터는 상대적으로 의료 접근성이 낮은 취약계층에게 적정 의료서비스를 제공하기 위해 설립됐다. 병원 측은 공익 실현과 함께 상급종합병원 지정 및 의료체계 개편을 통해 축적된 의료 역량을 지역사회에 환원하기 위해 마련됐다고 밝혔다.
건양대병원은 대전시 및 관할 구청, 복지시설, 난민·외국인 노동자 지원 단체 등과의 긴밀한 협력을 통해 도움이 필요한 대상자를 발굴하고, 지역사회 중심의 연계 진료체계를 구축해 나간다는 계획이다.
배장호 의료원장은 "상급종합병원의 역할은 단순한 고난도 진료 제공을 넘어 의료에서 소외된 이웃에게 먼저 손을 내미는 데 있다"며 "온누리 진료센터를 통해 따뜻한 배려와 나눔을 실천하고 지역사회와 함께 성장하는 병원이 되겠다"고 강조했다.
