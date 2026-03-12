[프로야구] 두산 '망그러진 곰'과 KBO 구단 최초 '버추얼런' 행사 개최

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로야구 두산 베어스(사장 고영섭)가 인기 IP '망그러진 곰'과 3년 연속 동행을 이어간다. KBO 구단 최초 '버추얼런' 행사도 진행한다.

캐치프레이즈 'TIME TO MOVE ON' 아래 시작하는 새로운 시즌을 기념하여 '망곰베어스 V RUN' 행사를 개최한다. 이번 행사는 망그러진 곰과 최강 10번 타자들의 뜨거운 에너지를 두산베어스 선수단에게 전달하고자 기획했다.

KBO 구단 최초로 진행하는 버추얼런(Virtual Run)은 시간과 장소에 구애받지 않고 자신만의 달리기를 완주하는 언택트 마라톤이다. '망곰베어스 V RUN' 러닝 코스는 두산베어스의 통산 7번째 우승(V7)을 응원하는 의미를 담아 7km로 진행한다.

패키지 구매 후 참가 기간 내 원하는 코스를 자유롭게 달리고, 기록 측정 애플리케이션을 활용해 완주를 인증하는 방식이다. 완주한 팬들은 '망곰베어스V RUN 공식 홈페이지'를 통해 완주증을 발급받을 수 있으며, 추후 완주 인증 SNS 이벤트도 진행될 예정이다.

'망곰베어스 V RUN' 패키지는 팬들의 소장 욕구를 자극할 △메달 △스트링백 △티셔츠 △헤어밴드 △배번호 △와펜 △스티커 △망그러진 곰 자필엽서 등으로 구성했다.

패키지는 오는 13일부터 4월 2일까지 '카카오톡 선물하기'를 통해 단독 판매한다. 버추얼런 참가 기간은 13일부터 4월 6일까지다. 행사에 대한 자세한 내용은 망곰베어스 V RUN 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 두산베어스와 망그러진 곰은 이번 '망곰베어스 V RUN'을 시작으로 올 시즌 다채로운 컬래버를 통해 팬들을 찾아갈 예정이다.

