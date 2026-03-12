BNK경남은행, CS엔젤 연수로 고객 소통 강화

서비스 질 향상 위한 교육 진행
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 12일 본점 대강당에서 CS엔젤 대상 집합연수를 열고 고객 만족도 향상을 위한 현장 의견 교환과 교육을 진행했다고 밝혔다.
각 영업점 CS엔젤과 본부 직원 140여 명이 참석한 이번 연수에는 금융소비자보호부 직원과 함께 고객응대 현장의 목소리와 문제점을 공유하고 개선 방안을 모색했다.
이후 외부 CS 전문 강사로부터 건강한 서비스 공식, 금융 CS 응대 스킬, CS 리더 자기관리 강의를 받았다. 직무 스트레스 전문 강사는 MBTI 진단과 자기이해, 창구 상황별 스트레스 요인 분석, 스트레스 관리 전략을 다뤘다.
금융소비자보호 담당임원 김경옥 상무는 "이번 연수는 직원들이 고객과 원활히 소통하며 한 걸음 다가가는 데 초점을 맞췄다"며 "고객에게 긍정 에너지를 전파하는 CS엔젤로 성장하길 기대한다. 앞으로도 고객 만족과 최상 서비스 제공에 힘쓰겠다"고 말했다.
BNK경남은행은 반기별 CS평가 우수 영업점과 CS엔젤 포상 등으로 고객 만족도 제고에 지속 노력 중이다.
news2349@newspim.com