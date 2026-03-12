[내일날씨] 전국 곳곳 눈·비...수도권 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 13일은 강원 동해안과 산지, 경상권을 중심으로 비 또는 눈이 내리고 수도권 중심으로 미세먼지는 '나쁨'을 보일 전망이다.
12일 기상청에 따르면 오는 13일 한반도는 중부지방이 대체로 맑다가 오후부터 대체로 흐려지겠다. 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많고, 동해안은 대체로 흐리겠다.
오전까지 부산·울산에 비가 내리겠다. 오후까지 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지에 비 또는 눈이 오겠다.
예상 적설량은 강원 중부 동해안이 1㎝ 안팎, 울릉도·독도가 3∼8㎝다. 전날부터 예상 강수량은 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지, 울릉도·독도가 5~20㎜, 부산·울산은 5~10㎜다.
미세먼지 농도는 수도권과 충청권, 광주, 전북에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.
아침 최저기온은 -2~4도로 전망된다. ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 3도 ▲대전 1도 ▲대구 2도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲부산 4도 ▲제주 7도 ▲울릉도·독도 1도이다.
낮 최고기온은 5∼14도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 12도 ▲인천 11도 ▲춘천 11도 ▲강릉 7도 ▲대전 12도 ▲대구 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲부산 11도 ▲제주 11도 ▲울릉도·독도 6도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.
calebcao@newspim.com