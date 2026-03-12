[내일날씨] 전국 곳곳 눈·비...수도권 미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 13일은 강원 동해안과 산지, 경상권을 중심으로 비 또는 눈이 내리고 수도권 중심으로 미세먼지는 '나쁨'을 보일 전망이다.

12일 기상청에 따르면 오는 13일 한반도는 중부지방이 대체로 맑다가 오후부터 대체로 흐려지겠다. 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많고, 동해안은 대체로 흐리겠다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 12일인 금요일은 부산·울산, 강원동해안·산지, 경북동해안·북동산지에 비 또는 눈이 내리겠다. 사진은 지난 6일 갑작스러운 눈비가 내린 서울 종로구 광화문 광장에서 우산을 쓴 시민이 신호를 기다리고 있는 모습. 2026.03.06 kunjoo@newspim.com

오전까지 부산·울산에 비가 내리겠다. 오후까지 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지에 비 또는 눈이 오겠다.

예상 적설량은 강원 중부 동해안이 1㎝ 안팎, 울릉도·독도가 3∼8㎝다. 전날부터 예상 강수량은 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지, 울릉도·독도가 5~20㎜, 부산·울산은 5~10㎜다.

미세먼지 농도는 수도권과 충청권, 광주, 전북에서 '나쁨' 수준을 보이겠다.

아침 최저기온은 -2~4도로 전망된다. ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 3도 ▲대전 1도 ▲대구 2도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲부산 4도 ▲제주 7도 ▲울릉도·독도 1도이다.

낮 최고기온은 5∼14도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 12도 ▲인천 11도 ▲춘천 11도 ▲강릉 7도 ▲대전 12도 ▲대구 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲부산 11도 ▲제주 11도 ▲울릉도·독도 6도다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

