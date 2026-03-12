장수군·한국동서발전, 1.5조 규모 양수발전소 유치 나서

500㎿급 발전시설 추진…지역경제 파급효과 기대

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 12일 군청 회의실에서 장수군의회, 한국동서발전㈜과 장수군 양수발전 사업의 성공적 유치를 위한 공동협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 최훈식 장수군수와 최한주 군의회 의장을 비롯해 권명호 한국동서발전 사장 등 기관 관계자 20여 명이 참석했다.

장수군·한국동서발전 양수발전소 유치 업무협약 체결[사진=장수군] 2026.03.12 lbs0964@newspim.com

협약을 통해 세 기관은 장수양수발전소 유치를 위한 협력체계를 구축하고 에너지파크 조성 및 관광자원화 등 6개 분야에 대해 상호 협력하기로 했다.

장수양수발전소는 기존 저수지를 활용하는 덕산면 용림제부터 번암면 동화저수지 일원을 사업 예정지로 검토 중이며 500㎿급 발전 용량 규모로 추진된다.

총 사업비 약 1조5000억 원이 투입될 예정이며 2027년 12월 최종 사업 대상지로 선정될 경우 2038년까지 약 12년간 공사가 진행될 계획이다.

양수발전은 전력 수요가 낮은 시간대에 남는 전력으로 하부저수지의 물을 상부저수지로 끌어올린 뒤 전력이 필요한 시점에 물을 떨어뜨려 전기를 생산하는 방식이다. 발전 과정에서 탄소가 발생하지 않아 기후위기 대응 에너지로 주목받고 있다.

장수군은 양수발전소 건설을 통해 약 1100억 원의 지방세수 증가와 약 500억 원 규모의 지역발전기금 조성, 일자리 창출, 상주·생활인구 증가, 관광객 유입 확대 등 약 1조9000억 원 규모의 경제적 파급효과가 발생할 것으로 전망하고 있다.

또 발전소 주변 지역을 활용한 에너지 체험시설 조성과 관광자원 연계 사업 등 다양한 지역 발전 프로젝트 추진도 기대하고 있다.

양수발전소 유치 절차는 2027년 기후에너지환경부의 제12차 전력수급기본계획에 따라 사업자 공모가 시작되면 한국동서발전이 장수군의 유치 신청서를 기반으로 건설의향서를 제출하는 방식으로 진행된다. 사업자 선정 결과는 2027년 하반기 발표될 예정이다.

최훈식 군수는 "양수발전소 유치는 단순한 사업이 아니라 장수의 미래를 위한 중요한 전환점이 될 것"이라며 "장수군과 군의회, 한국동서발전이 군민과 함께 힘을 모아 유치에 최선을 다하겠다"고 말했다.

