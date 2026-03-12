충남도, 고향사랑기부제 답례품 추가...밤파이·맥주 등

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도는 지역 특색을 담은 답례품 10개 및 공급업체를 추가로 선정했다고 12일 밝혔다.

이번에 추가 선정된 품목은 ▲곶감▲키조개▲맥주▲소금▲밤파이▲김치▲표고버섯 피클세트▲온천수미스트▲표고버섯 가공세트▲누룽지로 기존 31개에서 10개를 더해 기부자의 선택지를 확대했다.

충남도청 전경 [사진=충남도]

도는 이달 중으로 기부자들이 새로운 답례품을 선택할 수 있도록 '고향사랑e음' 시스템에 등록할 예정이다.

고향사랑기부제는 지역의 재정 확충과 경제 활성화를 위해 전국 자치단체가 시행 중으로 개인이 주민등록상 거주지가 아닌 지역에 1인당 연간 2000만원까지 기부할 수 있다.

기부자에게는 답례품(기부금의 30%)과 함께 10만원까지 전액, 10만원 초과 20만원 이하는 44%, 20만원 초과분은 16.5%의 세액공제 혜택을 제공한다.

온라인 기부는 '고향사랑이(e)음'을 통해 할 수 있고 오프라인 기부는 가까운 농협에서 가능하다.

양승찬 도 자치안전실장은 "기존 품목과 차별화된 참신한 상품 위주로 구성해 답례품의 다양성을 확보했다"며 "앞으로도 기부자들의 만족도를 높일 수 있는 고품질의 지역 특산품을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

