来韩外国游客激增 首尔明洞与济州岛重回时尚消费中心

纽斯频通讯社首尔3月12日电 来韩国旅游的外国游客激增，首尔明洞和济州岛正重新崛起为时尚商圈中心。疫情期间空置率高的街道上，韩流时尚品牌纷纷回归。它们以超越单纯销售的"体验旗舰店"为亮点积极吸引外国消费者。在高物价导致内需萎缩的情况下，外国游客正成为韩国时尚企业新的突破口。

过去街头满是美妆店的明洞风景已然改变。近期，明洞一带随着韩国设计师品牌和大型时尚平台旗舰店的入驻，正迅速转型为"韩流时尚购物街"。明洞日均人流达数十万，是韩国代表性商圈。因此，对于希望扩大海外知名度的韩国品牌而言，这里最佳的推广平台。

科隆工业FnC部门运营的KOLON SPORT今年1月在明洞开设新旗舰店"KOLON SPORT Seoul"。公司将外国游客比例最高的明洞选为核心据点，计划借此助推品牌走向世界。

时尚平台MUSINSA也开设"MUSINSA Store明洞店"扩展线下布局。此前开业的"MUSINSA Standard明洞店"去年约55%的销售来自外国顾客。扎根明洞多年的优衣库也准备重返旗舰店，为商圈复苏再添助力。

商圈复苏势头也体现在数据上。据韩国房地产院发布的数据，明洞中大户型商铺空置率从去年的12.2%降至今年的7.4%，跌幅达4.8个百分点。

另一处外国游客聚集的重要商圈——济州岛也迎来时尚企业的开店热潮。济州特别自治道旅游协会发布的数据显示，2025年到访济州的外国游客约为224万人次，创自2016年来新高。

济州商圈最大的变化是，重心从传统运动、户外品牌转向"年轻休闲风"，一些深受年轻群体追捧的品牌接连在济州落户，说明前往济州的游客年龄层降低，且偏好品牌也转向潮流时尚。

时尚企业之所以加大对线下据点的投入，是因为游客消费模式发生变化。过去以中国团客为主，他们通常大量购买化妆品；而现在以自由行游客为主，他们更倾向于亲自体验符合自身品味的品牌。

实际上，近期全球年轻游客对韩国设计师品牌的偏好度有所提升。他们超越单纯购买，更青睐寻找在社交媒体（SNS）上引发热议的门店，亲自试穿、拍照体验。

时尚行业也将旅游商圈视为新的增长动力，因此不断加大投资。在韩国消费增长停滞的情况下，外国游客已成为推动销售的重要群体。在主要旅游商圈的百货店和街边店铺中，外国人消费占比正迅速上升，并对整体销售产生重要影响。

据韩国观光公社发布的数据，去年来韩外国游客达1870万人次，创历史新高，同比增长14%。随着游客大量涌入，疫情期间撤离的门店正陆续回归，形成良性循环。

尤其是明洞已确立为向全球传播韩流时尚的内容型据点。在明洞积累起外国游客认知度的时尚品牌，以此为基础直接进军海外市场，将明洞作为全球业务的"桥头堡"。（完）

