하동군 청년타운 '365 핫플레이스' 최종 선정…청년 친화 공간 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군은 경남도 '2026년 청년 365 핫플레이스 조성 공모사업'에 선정됐다고 12일 밝혔다. 하동 청년타운은 도내 5개 시군 중 하나로 이름을 올렸다.

청년 365 핫플레이스 조성 사업은 청년들이 언제든 찾고 머물 수 있는 지역 거점 공간 조성을 목표로 경남도가 추진 중인 사업이다. 하동군은 청년 친화적인 공간 조성과 운영 계획을 인정받으며 최종 선정의 영예를 안았다.

경남 하동 청년타운 전경[사진=경남도] 2026.03.12

선정된 하동 청년타운은 1968 하동역 카페, 하동 비즈니스센터(별천지 일자리 통합센터·청년라운지·공동육아나눔터·장난감은행), 모당모당 하동 어린이정원, 공공임대주택 등으로 구성된 복합 공간이다.

주거·일자리·문화 기능을 아우르는 청년 친화형 컴팩트 매력 타운으로서의 가능성이 높이 평가됐다.

군은 청년타운을 중심으로 청년 창업 프로그램과 프리마켓, 아트갤러리, 버스킹 등 다양한 문화·교류 프로그램을 운영할 계획이다. 청년뿐 아니라 남녀노소가 함께 어울리는 지역 대표 커뮤니티 공간으로 발전시킨다는 구상이다.

하동야생차문화축제, 하동섬진강문화재첩축제, 하동별맛축제 등 지역 대표 축제와 연계한 문화 콘텐츠를 마련해 청년타운을 지역 관광과 문화 활동의 거점 공간으로 활용할 예정이다.

군 관계자는 "청년 365 핫플레이스 선정은 하동 청년타운이 청년 활동의 중심 공간으로서 가능성을 인정받은 결과"라며 "청년들이 머물고 도전하며 성장할 수 있는 환경을 만들어 하동이 청년에게 매력적인 도시가 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

