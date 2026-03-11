김동연 '유가 충격' 정면돌파...버스업계 662억원 긴급 조기 수혈

도내 버스업체 238곳 대상...3월 중 유류비 등 신속 지원 완료

이재명 대통령 '조기추경' 기조 발맞춰..."민생 안정에 도정 역량 집중"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 최근 유류비 급등으로 경영난을 겪고 있는 버스업계를 지원하기 위해 662억 원 규모의 긴급 자금을 조기 투입한다. '도민의 발'인 대중교통의 멈춤을 방지하고 민생 경제의 하중을 덜어주기 위한 선제적 조치다.

김동연 경기도지사는 11일 자신의 페이스북을 통해 "유류비 급등으로 도민의 일상이 흔들리지 않도록 꼼꼼히 챙기겠다"며 도내 버스업체 238곳을 대상으로 한 긴급 지원 계획을 발표했다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 11일 자신의 페이스북을 통해 "유류비 급등으로 도민의 일상이 흔들리지 않도록 꼼꼼히 챙기겠다"며 도내 버스업체 238곳을 대상으로 한 긴급 지원 계획을 발표했다.

◆ "버스 멈춤 막는다"...238개 업체에 662억 원 3월 내 지급

이번 지원책의 핵심은 '속도'다. 김 지사는 유가 상승으로 인한 유류비 부담이 한계치에 다다른 버스업계의 숨통을 틔워주기 위해 총 662억 원의 지원금을 3월 안에 조기 집행할 것을 지시했다.

지원 대상은 경기도 내 버스업체 238곳 전역이다. 김 지사는 "도민의 발이 되는 버스가 차질 없이 운영되는 것이 민생 안정의 기본"이라며, 이번 지원이 대중교통 서비스 유지와 운송 종사자들의 고용 안정에 기여할 것으로 내다봤다.

◆ 이재명 정부 '조기추경'과 궤 같이..."민생은 속도전"

김 지사의 이번 행보는 이재명 대통령이 언급한 '유가 충격 대응을 위한 조기추경' 기조와 맥을 같이 한다. 중앙정부의 민생 구제 방향에 경기도가 가장 빠르게 화답하며 '국정 제1동반자'로서의 면모를 다시 한번 과시한 것이다.

김 지사는 "이재명 대통령께서도 유가 충격 대응을 위한 조기추경을 언급하셨다"며 "경기도 역시 속도감 있게 도민의 일상과 민생을 지키겠다"고 강조했다.

이는 고물가·고유가라는 복합 위기 상황에서 지자체와 중앙정부가 엇박자 없이 긴밀하게 공조하겠다는 의지로 풀이된다.

◆ "현장이 답이다"...민생 현안에 기민한 대응

정치권에서는 김 지사의 이번 조치를 특유의 '실용주의 행정'이 빛을 발한 사례로 평가하고 있다. 유류비 상승이 버스 요금 인상 압박이나 노선 감축으로 이어지기 전, 예산을 선제적으로 투입해 도민들의 가계 부담을 원천 차단하겠다는 것으로 보고 있다.

경기도 관계자는 "지사께서는 유류비 급등이 서민 경제에 미치는 파급력을 매우 엄중하게 보고 있다"며 "3월 내 지급 완료를 목표로 관련 행정 절차를 최단 시간 내에 마무리할 것"이라고 밝혔다.

