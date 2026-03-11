[인사] 신협중앙회

◇ 집행간부
▲기획이사 최영균 ▲관리이사 이문규 ▲IT이사 위충기 ▲준법지원부문 부문장 민경대 ▲리스크관리부문 부문장 이경범 ▲금융소비자보호부문 부문장 김종수
◇ 중앙본부 본부장
▲감사실 실장 윤정희 ▲기획조정본부 본부장 안승용 ▲신성장추진본부 본부장 유정근 ▲총무본부 본부장 김형선 ▲홍보실 실장 손민지 ▲신협연구소 소장 최미혜 ▲경영지원본부 본부장 정진목 ▲여신지원본부 본부장 강형민 ▲수신지원본부 본부장 김지영 ▲ESG경영본부 본부장 황동호 ▲중앙연수원 원장 이재석 ▲IT기획관리본부 본부장 김흥섭 ▲중앙회IT개발본부 본부장 권승욱 ▲조합IT개발본부 본부장 오경환 ▲정보보호실 실장 어충선 ▲차세대정보시스템기획단 단장 김선곤 ▲감독본부 본부장 신용규 ▲검사본부 본부장 강연수 ▲자금기획본부 본부장 김웅 ▲유가증권운용본부 본부장 정초경 ▲투자금융본부 본부장 허영규 ▲공제기획본부 본부장 권나연 ▲공제서비스본부 본부장 박진열 ▲여신투자심사실 실장 홍석진
◇ 지역본부 본부장
▲서울지역본부 지역본부장 장익수 ▲부산지역본부 지역본부장 진삼수 ▲울산경남지역본부 지역본부장 이찬숙 ▲인천지역본부 지역본부장 지창현 ▲경기지역본부 지역본부장 조용록 ▲대구경북지역본부 지역본부장 엄미영 ▲대전충남지역본부 지역본부장 유영일 ▲광주전남지역본부 지역본부장 윤병채 ▲충북지역본부 지역본부장 최병인 ▲전북지역본부 지역본부장 허동욱 ▲강원지역본부 지역본부장 김훈석 ▲제주지역본부 지역본부장 이성훈
