한국미즈노, 팀 미즈노 이미향 우승 기념 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국미즈노는 2017년부터 팀 미즈노로 함께한 이미향의 블루베이 LPGA 우승을 기념해 '우승 기념 MX 포지드 구매 이벤트'를 진행한다.

이미향은 최근 중국 하이난성에서 열린 블루베이 LPGA에서 최종 합계 11언더파 277타를 기록하며 우승 트로피를 들어 올렸다. 이번 우승은 2017년 이후 약 8년 8개월 만으로, LPGA 투어 통산 세 번째 우승이다. 이미향은 2017년부터 팀 미즈노로 함께해온 선수로, 이번 우승은 선수와 브랜드가 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 파트너십의 결실이기도 하다.

이번 '우승 기념 MX 포지드 구매 이벤트'는 11일부터 오는 18일까지 8일간 진행된다. MX 포지드 아이언 7개 이상을 구매한 고객을 대상으로 선착순 80명에게 이미향 프로 친필 사인 모자와 미즈노 골프볼 1더즌을 증정하며, 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 8명에게는 친필 사인 골프볼 백을 추가로 증정한다.

이벤트 참여는 한국미즈노 골프 공식 대리점 또는 공식 온라인몰에서 해당 아이언을 구매한 후, 미즈노 브랜드 홈페이지 이벤트 페이지에서 응모하면 된다. 사은품은 이벤트 종료 후 순차 발송되며, 추첨 당첨자는 개별 안내된다. 우승을 함께 축하하고 싶은 팬이라면 누구나 참여할 수 있는 만큼, 미즈노 아이언에 관심 있는 골퍼들에게 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

이미향은 이번 우승에 함께 한 MX 포지드 아이언에 대해 "조금의 미스샷이 나와도 한결같이 가운데로 보내주는 정말 좋은 아이언이다. 사람으로 치면 기복이 없는 선수 같은 느낌이라고 할 수 있다. 샷 편차가 크게 없기 때문에, 제가 예상한 대로 안정적인 결과를 만들어주고 일관된 플레이를 할 수 있었다'라고 소감을 밝혔다.

iaspire@newspim.com