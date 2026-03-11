부산시, 빈집 리모델링한 유학생 기숙사 조성

청학·동삼동 총 10명 유학생 수용

지역 활력 및 주거 문제 해소 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 도심 속 장기 방치된 빈집을 리모델링해 외국인 유학생을 위한 기숙사로 새롭게 조성했다.

부산시가 영도구 청학동에 방치된 빈집을 매입 정비해 외국인 유학생 기숙사로 조성했다. 사진은 사업후 모습[사진=부산시] 2026.03.11

시는 11일 오후 2시 영도구 청학동 현장에서 국립한국해양대학교 외국인 유학생 기숙사 입주식을 개최했다고 밝혔다. 이번 사업은 지역과 대학이 협력해 방치된 빈집에 주거 기능을 부여하고 지역 활력을 더한 사례로 평가된다.

청학동 기숙사는 오랜 기간 비어 있던 주택을 개조해 외국인 유학생 5명이 거주할 수 있는 공간으로 조성했다. 시는 이어 영도구 동삼동에도 동일 사업으로 기숙사를 조성 중이며, 오는 3월 말 준공을 앞두고 있다. 두 시설이 모두 운영되면 총 10명의 유학생이 안정적으로 거주할 수 있는 정주 기반이 갖춰지게 된다.

이번 사업은 시가 지난해 추진한 '빈집 매입 및 생활 SOC 조성사업' 공모에 따라 영도구와 국립한국해양대학교가 협력해 진행됐다. 청학동과 동삼동 기숙사 조성을 포함해 시·구비 총 11억7000만 원이 투입됐다.

시는 이 사업이 방치된 빈집을 지역 필요에 맞는 주거공간으로 전환해 빈집 문제를 해소하고 외국인 유학생 주거를 지원한 지역 상생 모델이라고 설명했다. 외국인 청년 유학생 유입으로 도심 내 생활 인구가 늘고, 원도심 활력 회복에 기여할 것으로 기대하고 있다.

박형준 시장은 "이번 사업은 버려진 공간을 청년 유학생이 머무는 주거지로 되살린 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 빈집을 지역의 필수 공간으로 전환하는 다양한 활용 모델을 지속 발굴해 청년이 머물고 지역이 살아나는 도시로 만들겠다"고 말했다.

