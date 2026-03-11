대전시, 고유가 대응 석유시장 점검…주유소 204곳 합동 단속

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 최근 중동 사태로 국제유가 상승으로 석유가격 변동성이 커지는 가운데 대전시가 석유 유통시장 점검에 나섰다.

대전시는 11일 시청 다목적실에서 행정부시장 주재로 중동 지역 정세 변화에 따른 석유 유통시장 상황을 점검하고 대응 방안을 논의하기 위한 관계기관 간담회를 개최했다고 밝혔다.

11일 시청 다목적실에서 유득원 대전시 행정부시장이 고유가에 대응하기 위해 관계기관 회의를 진행하고 있다. [사진=대전시] 2026.03.11 nn0416@newspim.com

이번 간담회에는 한국석유관리원 대전세종충남본부와 한국석유유통협회 관계자, 대전시 5개 자치구 에너지 담당 국장 등이 참석해 최근 국제유가 상승에 따른 석유 가격 변동 상황을 공유하고 시민 부담 최소화 방안을 논의했다.

시는 석유 가격 상승기에 발생할 수 있는 유통질서 혼란을 예방하기 위해 현장 점검도 강화할 방침이다.

대전시는 5개 자치구와 한국석유관리원과 함께 지역에 등록된 주유소 204곳을 대상으로 합동 점검을 실시해 가격표시제 이행 여부와 가짜석유 판매, 정량 판매 여부 등을 집중 점검할 계획이다.

유득원 대전시 행정부시장은 "국제 에너지 시장 동향을 지속적으로 관찰하면서 관계기관과 협력해 석유 가격 안정과 시민 부담 완화를 위해 노력하겠다"며 "관내 사업자들도 어려운 시기인 만큼 서민들의 유류 부담을 줄이는 데 협조해 달라"고 말했다.

대전시는 앞으로도 국제유가 변동에 따른 시장 상황을 지속적으로 점검하고 석유 유통 질서 확립을 위한 관리·감독을 강화할 계획이다.

nn0416@newspim.com