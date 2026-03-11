"K-콘텐츠 중심지"...조원휘 의장 '융복합 영상 클러스터' 착공식 참석

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시의회는 11일 조원휘 의장이 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 착공식에 참석했다고 밝혔다.
이번 사업은 총 1690억 원을 투입해 연면적 3만 3528㎡, 지하 1층·지상 8층 규모로 건립될 예정으로 오는 2029년 상반기 개관을 목표로 추진된다.
클러스터에는 특수영상 제작기업 입주 공간 80실과 전문 스튜디오 5개, 교육시설 등이 갖춰지며 스튜디오 큐브와 연계해 촬영부터 특수영상 제작·인력 양성까지 이어지는 완성형 영상콘텐츠 산업 생태계 구현이 핵심이다.
조원휘 대전시의장은 축사를 통해 "KAIST·대덕연구개발특구 과학기술 역량과 영상·콘텐츠 산업이 결합하면 대전은 'K-콘텐츠 기술 거점 도시'로 도약할 것"이라며 "오늘의 착공은 대전이 영상콘텐츠 산업의 심장으로 거듭나는 역사적 출발점"이라고 강조했다.
그러면서 "대전시의회도 준공 그날까지 현장 안전을 살피고 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
