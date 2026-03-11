김영록 "광주 농업, 생명산업…특별시 되면 지원 확대"

광주농협조합장협의회서 '광주 농업 지원' 의지 밝혀
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 11일 광주 농민 지원 확대 의지를 밝혔다.
그는 "광주가 전남과 통합된 특별시가 되면 광주 농민들도 전남 농민과 동일한 정책 혜택을 누리게 될 것"이라고 말했다.
김 예비후보는 이날 농협중앙회 광주본부 회의실에서 열린 광주농협조합장협의회 회장단과의 간담회에 참석해 "농업은 생명산업이자 기반 산업으로, 특별시 완성 단계에서 농업 지원을 더욱 두텁게 할 것"이라고 강조했다.
간담회에서 조합장들은 광주 농업인의 수가 약 2만 5000명에 이르지만 대도시권으로 분류돼 전남 지역에 비해 농어민 수당 등에서 상대적으로 불이익을 받고 있다고 호소했다.
김명열 협의회 의장(서창농협 조합장)은 "광주 외곽 전남 지역에서 농사짓는 농민도 주소지가 광주라는 이유로 혜택을 받지 못하는 경우가 있다"고 지적했다. 또 다른 조합장은 "직불금이 실제 경작 농민이 아닌 농지 소유주에게 지급되는 사례가 잦다"고 문제를 제기했다.
이들은 농산물검사소에 사법경찰권을 부여해 달라는 건의도 함께 전달했다. 김 예비후보는 "농식품부 장관 시절 파격적 쌀값 인상과 농수산 선물가 상한 상향 조정을 이끈 경험이 있다"며 "광주·전남 통합특별시 체제에서 농민들이 균등한 지원을 받을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
그는 이어 "반도체 등 첨단산업 유치도 중요하지만 농업과 수산업 역시 지역의 근간"이라며 "AI와 농업 결합 등 기술혁신에 대응해 특별시 차원에서 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.
