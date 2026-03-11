강릉시, 네덜란드서 '2026 강릉 ITS 세계총회' 글로벌 홍보전 펼친다

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 2026년 강릉 ITS 세계총회의 성공 개최를 위해 세계 최대 규모의 교통기술 박람회 현장에서 전 세계 전문가들을 상대로 직접 홍보전에 나선다.
강릉시는 국토교통부, 2026 ITS 세계총회 조직위원회, ITS Korea와 함께 13일까지 네덜란드 암스테르담에서 열리는 '인터트래픽 암스테르담 2026(Intertraffic Amsterdam 2026)'에 참가해 대대적인 홍보 활동을 전개한다고 11일 밝혔다.
인터트래픽 암스테르담은 전 세계 100여 개국, 900여 개 이상의 기업이 참여하는 교통·모빌리티 분야 대표 전시회다. 강릉시는 행사 기간 강릉 ITS 세계총회 홍보부스를 운영하며 2026년 강릉 총회의 준비 상황과 중소도시형 ITS 비전을 집중적으로 알릴 계획이다.
특히 이번 전시에는 약 370개의 ITS 관련 글로벌 기업이 대거 참여하는 만큼 강릉시는 이들을 대상으로 총회 전시 참가를 적극 독려하고 조기 등록을 유도하는 맞춤형 유치 마케팅을 펼친다.
또한 행사 기간 주요 국가 ITS 협회 및 글로벌 기업 관계자들과 릴레이 면담을 진행해 강릉 총회의 차별화된 프로그램과 지원 방안을 설명하고 2026년 10월 강릉으로 전 세계 교통·모빌리티 전문가들이 모일 수 있도록 협력 네트워크를 강화할 방침이다.
강릉시는 이번 홍보 활동을 통해 대한민국 강릉이 가진 도시 매력과 함께 중소도시가 첨단 교통기술을 통해 어떻게 교통 혁신을 이뤄내고 있는지 전 세계에 알릴 계획이다. 이는 대도시 위주의 기존 ITS 모델과 차별화되는 강릉만의 강점으로, 해외 관계자들의 관심을 끌 것으로 기대된다.
임신혁 강릉시 ITS추진과장은 "전 세계 교통 산업의 이목이 집중된 암스테르담 현장에서 강릉의 매력과 ITS 비전을 확실히 각인시키겠다"며 "남은 기간 글로벌 홍보 역량을 총동원해 역대 최고의 참여와 성과를 거두는 2026 강릉 ITS 세계총회를 만들겠다"고 말했다.
이어 "이번 행사에서 각국과 글로벌 기업의 최신 모빌리티 정책과 첨단 기술 동향을 면밀히 파악해 강릉 총회의 세부 세션 구성과 전시 프로그램에도 적극 반영할 계획"이라고 덧붙였다.
