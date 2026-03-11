삼기에너지솔루션즈, 지난해 영업익 54억원..."흑자전환 성공"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 배터리 부품 전문기업 삼기에너지솔루션즈는 2025년 연결 기준 영업이익이 54억원을 기록해 전년 대비 흑자전환했다고 11일 밝혔다. 매출액은 1442억원으로 같은 기간 대비 46.1% 증가했다.
회사에 따르면 지난해 5월 북미 법인에서 양산을 시작한 이후 생산 안정화와 물량 확대에 따라 수익 구조가 빠르게 개선되고 있다. 북미 현지 생산 체계를 기반으로 글로벌 고객사 대응력이 강화되며 사업 안정화 단계에 진입하고 있다는 평가다.
특히 삼기에너지솔루션즈는 배터리 엔드플레이트 분야에서 독보적 지위를 유지하고 있으며 최근에는 에너지저장장치(ESS)용 배터리관리시스템(BMS) 케이블 공급을 본격화해 매출에 기여하고 있다. 회사 관계자는 올해 본격 양산으로 연간 440억원 이상 매출을 달성할 것이라고 밝혔다.
또한 삼기에너지솔루션즈는 부품군 다변화 차원에서 배터리 열폭주 안전성을 확보하기 위한 신규 냉각 공법이 적용된 팩하우징 개발 프로젝트에 참여 중인 것으로 확인됐다.
회사 관계자는 "북미 생산 거점의 확대와 글로벌 전기차 시장의 안정화에 따라 매출 성장과 수익성 개선 흐름이 이어지고 있다"며 "글로벌 배터리 공급망 내 핵심 부품 기업으로서 경쟁력을 지속 강화하고 미래 모빌리티 부품 사업 확대에도 속도를 내겠다"고 밝혔다.
한편 모회사인 삼기 역시 연결 기준 2025년 매출액이 5705억원으로 전년 대비 5.2% 증가했으며 영업이익도 83억원으로 전년 대비 61% 증가했다.
nylee54@newspim.com