박원종 전남도의원 "행정통합 대비 학생수련시설 선제적 준비 필요"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도의회 교육위원회 박원종 의원(더불어민주당)은 전남도교육청 직속기관 업무보고에서 광주·전남 행정통합 추진에 따른 학생수련시설의 수요 급증에 대비한 선제적 준비를 촉구했다고 11일 밝혔다.
박 의원은 "행정통합이 특별법 통과로 준비 단계에 들어간 만큼 체험·수련시설에 대한 수요 변화를 고려해야 한다"며 "광주는 현재 본원 1곳, 분원 2곳으로 학생 수용이 한계에 있어 통합 이후 전남지역 수련시설 활용 수요가 커질 가능성이 높다"고 말했다.
그는 또 "전남에는 안전체험관을 포함해 7개 수련기관이 있으나 통합 시 늘어날 학생 수요를 감당할 수 있을지 사전 검토와 대비가 필요하다"고 강조했다. 이에 대해 김창근 학생교육원장은 "찾아가는 수련활동을 강화하는 방향으로 대응 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.
박 의원은 "찾아가는 프로그램은 보조적 수단에 불과하며 수련활동의 핵심은 실제 시설에서의 체험교육이 되어야 한다"며 "노후화된 시설로 활용도가 낮은 현실을 개선해야 한다"고 지적했다.
또한 그는 "전남 수련시설 이용 학생은 연간 약 1만6000 명이지만, 광주 학생은 약 16만 명에 달한다"며 "학교들이 사설 체험시설을 선택하는 현실은 교육적으로도 아쉬운 대목"이라고 덧붙였다.
김 원장은 이에 "행정통합에 따른 수요 변화에 대응하기 위해 필요 시 전담 TF 구성을 검토하고 학생 수련활동 운영에 차질이 없도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.
박 의원은 "학교는 분리되더라도 체험기관과 수련시설은 공동 활용이 가능하다"며 "학생들이 시기적절하게 체험교육을 받을 수 있도록 시설과 프로그램을 지금부터 충분히 준비해야 한다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com